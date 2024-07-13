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Одеський фітнес-тренер, який побажав військовому смерті, вступив до лав ЗСУ

13 липня 2024 00:06
Чекарьова Марія - редактор
Одеський фітнес-тренер, який образив військовослужбовця, вирушить на фронт
Дем'ян Ганул із фітнес-тренером, який образив військовослужбовця. Фото: скриншот відео
Чекарьова Марія - редактор

Фітнес-тренер з Одеси, який днями облаяв військовослужбовця та побажав йому смерті, вступив до лав ЗСУ. Чоловік служитиме у Третій окремій штурмовій бригаді.

Про це в п'ятницю, 12 липня, повідомив активіст Дем'ян Ганул.

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За словами Ганула, порушник пройшов ВЛК, а після отримання повістки відправився у 154 бригаду ЗСУ, де служить військовий, якого він образив. Приймати фігуранта в цій бригаді відмовилися, однак направили його до Третьої окремої штурмової бригади.

"Хлопці обіцяли провести з ним роботу. Вони знають, як це робити. Я впевнений", — зазначив активіст.

Нагадаємо, на початку липня фітнес-тренер з Одеси образив військовослужбовця. На відео, яке розлетілося соцмережами, порушник облаяв захисника України та побажав йому воювати, доки не помре.

Також ми повідомляли, що в Одесі протягом ночі 12 липня горіли одразу дві автівки військовослужбовців. Унаслідок підпалу обидві машини залишилися без скління та з обгорілими салонами. В одному з бусів згоріли шини, розтрощено передній капот та фари.

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