Підпал двох автівок військових в Одесі вночі 12 липня: деталі

Спалені автівки в Одесі. Фото: скриншот

В Одесі невідомі не припиняють підпалювати автівки військовослужбовців. Так, сьогодні вночі у Хаджибейському районі горіли одразу дві машини.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Підпал автомобілів військових

За даними користувачів соцмереж, випадок стався на вул. Радісна в Хаджибейському районі Одеси. В обох автівках розбиті вікна та прогорілий салон. На відео видно, що один з бусів постраждав сильніше — в нього згоріли шини, розтрощено передній капот та фари. Палії залишаються наразі невідомими.

Інші випадки підпалів авто в Одесі

Нагадаємо, що минулого тижня зловмисники підпалили автівку, яка належала військовослужбовцю. Інцидент стався у Хаджибеївському районі міста. Військовий, який живе поруч, записав відео, на якому показав наслідки пожежі.

Також неподалік вул. Заболотного в Суворовському районі Одеси невідомі підпалили автомобіль військовослужбовця. У бусика повністю вигорів салон, задні двері та колеса. Окрім цього, у Пересипсьому районі горіла автівка начальниці медичної бригади. Офіційних коментарів не було, палії залишаються невідомими.

Додамо, що в Одесі правоохоронці затримали двох чоловіків, які працювали на російську спецслужбу ФСБ. Фігуранти готували підпали авто українських військових на території міста.