В Одесі підпалили авто військового: відео

Горіла автівка військовослужбовця в Одесі. Фото: скриншот

Вночі на 8 липня в Одесі невідомі знову підпалили автівку, яка належала військовослужбовцю. Цього разу інцидент стався у Хаджибеївському районі міста, подробиці інциденту та палії поки що невідомі.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Знову підпалили автівку в Одесі

За даними користувачів соцмереж, випадок стався неподалік вул. Профсоюзної. Військовий, який живе поруч, записав відео, на якому показав наслідки пожежі.

"Авто підпалили військове. І це коло нашого дому, друзі. Це жесть, конечно. Ми прокинулись від вибуху. Не зрозуміли, що це було", — розповідає автор відео.

На відео видно, що у автомобіля повністю вигорів капот та спалені шини. Уламки лежать на землі поряд з пошкодженим транспортом.

Підпали авто військових в Одесі

Ми писали, що подібний випадок трапляється вже не в перший раз. Так, минулого тижня неподалік вул. Заболотного в Суворовському районі Одеси невідомі підпалили автомобіль військовослужбовця. У бусика повністю вигорів салон, задні двері та колеса.

Окрім цього, у Пересипсьому районі горіла автівка начальниці медичної бригади. Офіційних коментарів не було, палії залишаються невідомими.

Також ми повідомляли, що в Одесі правоохоронці затримали двох чоловіків, які працювали на російську спецслужбу ФСБ. Фігуранти готували підпали авто українських військових на території міста.