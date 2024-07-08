В Одессе подожгли авто военного: видео

Горел автомобиль военнослужащего в Одессе. Фото: скриншот

Ночью на 8 июля в Одессе неизвестные снова подожгли принадлежавший военнослужащему автомобиль. На этот раз инцидент произошел в Хаджибеевском районе города, подробности инцидента и поджигатели пока неизвестны.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Снова подожгли автомобиль в Одессе

По данным пользователей соцсетей, случай произошел недалеко от ул. Профсоюзной. Живущий рядом военный записал видео, на котором показал последствия пожара.

"Авто подожгли военный. И это у нашего дома, друзья. Это жесть, конечно. Мы проснулись от взрыва. Не поняли, что это было", — рассказывает автор видео.

На видео видно, что у автомобиля полностью выгорел капот и сгорели шины. Обломки лежат на земле рядом с поврежденным транспортом.

Поджоги авто военных в Одессе

Мы писали, что подобный случай происходит уже не в первый раз. Так, на прошлой неделе недалеко от ул. Заболотного в Суворовском районе Одессы неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего. У бусика полностью выгорел салон, задние двери и колеса.

Кроме этого, в Пересыпском районе горел автомобиль начальницы медицинской бригады. Официальных комментариев не было, поджигатели остаются неизвестными.

Также мы сообщали, что в Одессе правоохранители задержали двоих мужчин, работавших на российскую спецслужбу ФСБ. Фигуранты готовили поджоги автомобилей украинских военных на территории города.