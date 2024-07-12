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Два за раз — в Одессе ночью горели автомобили военных

12 июля 2024 09:31
Верзилова Єлизавета - редактор
Поджог двух автомобилей военных в Одессе ночью 12 июля: детали
Сожженные автомобили в Одессе. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе неизвестные не прекращают поджигать машины военнослужащих. Сегодня ночью в Хаджибейском районе горели сразу две машины.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Поджог автомобилей военных

По данным пользователей соцсетей, случай произошел на ул. Радостная в Хаджибейском районе Одессы. В обоих автомобилях разбиты окна и прогорелый салон. На видео видно, что один из бусов пострадал сильнее — у него сгорели шины, разбит передний капот и фары. Поджигатели остаются неизвестными.

Другие случаи поджогов авто в Одессе

Напомним, что на прошлой неделе злоумышленники подожгли машину, принадлежавшую военнослужащему. Инцидент произошел в Хаджибеевском районе города. Живущий рядом военный записал видео, на котором показал последствия пожара.

Также недалеко от ул. Заболотного в Суворовском районе Одессы неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего  У бусика полностью выгорел салон, задние двери и колеса. Кроме этого, в Пересыпском районе горел автомобиль начальницы медицинской бригады. Официальных комментариев не было, поджигатели остаются неизвестными.

Добавим, что в Одессе стражи порядка задержали двух мужчин, работавших на российскую спецслужбу ФСБ. Фигуранты готовили поджоги автомобилей украинских военных на территории города.

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