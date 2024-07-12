Поджог двух автомобилей военных в Одессе ночью 12 июля: детали

Два за раз — в Одессе ночью горели автомобили военных
В Одессе неизвестные не прекращают поджигать машины военнослужащих. Сегодня ночью в Хаджибейском районе горели сразу две машины.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Поджог автомобилей военных
По данным пользователей соцсетей, случай произошел на ул. Радостная в Хаджибейском районе Одессы. В обоих автомобилях разбиты окна и прогорелый салон. На видео видно, что один из бусов пострадал сильнее — у него сгорели шины, разбит передний капот и фары. Поджигатели остаются неизвестными.
Другие случаи поджогов авто в Одессе
Напомним, что на прошлой неделе злоумышленники подожгли машину, принадлежавшую военнослужащему. Инцидент произошел в Хаджибеевском районе города. Живущий рядом военный записал видео, на котором показал последствия пожара.
Также недалеко от ул. Заболотного в Суворовском районе Одессы неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего У бусика полностью выгорел салон, задние двери и колеса. Кроме этого, в Пересыпском районе горел автомобиль начальницы медицинской бригады. Официальных комментариев не было, поджигатели остаются неизвестными.
Добавим, что в Одессе стражи порядка задержали двух мужчин, работавших на российскую спецслужбу ФСБ. Фигуранты готовили поджоги автомобилей украинских военных на территории города.
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