В Одесі сьогодні вночі підпалили авто військового: деталі

Автівка військового, яку підпалили в Одесі. Фото: соцмережі.

В Одесі почастішали випадки підпалу службового транспорту військовослужбовців. Так, сьогодні вночі у Суворовському районі горіла автівка, хоча від минулого подібного випадку пройшло менше доби.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Підпал авто військового

За даними користувачів соцмереж, випадок стався на вул. Бочарова в Суворовському районі Одеси. У автомобіля повністю вигорів салон, капот, колеса. Розбиті лобове та бокові вікна, ушкоджені фари. Уламки автівки лежать поруч. Наразі особи, які здійснили підпал, невідомі. Зазначимо, що це вже другий подібний випадок за добу.

Інші випадки підпалів авто в Одесі

Нагадаємо, що вчора невідомі знову підпалили автівку, яка належала військовослужбовцю. Цього разу інцидент стався у Хаджибеївському районі міста. Військовий, який живе поруч, записав відео, на якому показав наслідки пожежі.

Також минулого тижня неподалік вул. Заболотного в Суворовському районі Одеси невідомі підпалили автомобіль військовослужбовця. У бусика повністю вигорів салон, задні двері та колеса. Окрім цього, у Пересипсьому районі горіла автівка начальниці медичної бригади. Офіційних коментарів не було, палії залишаються невідомими.

Додамо, що в Одесі правоохоронці затримали двох чоловіків, які працювали на російську спецслужбу ФСБ. Фігуранти готували підпали авто українських військових на території міста.