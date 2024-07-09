В Одессе сегодня ночью подожгли авто военного: детали

Автомобиль военного, который подожгли в Одессе. Фото: соцсети.

В Одессе участились случаи поджога служебного транспорта военнослужащих. Так, сегодня ночью в Суворовском районе горел автомобиль, хотя от прошлого подобного случая прошло меньше суток.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Поджог авто военного

По данным пользователей соцсетей, случай произошел на ул. Бочарова в городе Суворовском районе Одессы. У автомобиля полностью выгорел салон, капот, колеса. Разбиты лобовые и боковые окна, повреждены фары. Обломки автомобиля лежат рядом. В настоящее время лица, совершившие поджог, неизвестны. Отметим, что это уже второй подобный случай в сутки.

Другие случаи поджогов авто в Одессе

Напомним, что вчера неизвестные снова подожгли машину, принадлежавшую военнослужащему. В этот раз инцидент произошел в Хаджибеевском районе города. Живущий рядом военный записал видео, на котором показал последствия пожара.

Также на прошлой неделе недалеко от ул. Заболотного в Суворовском районе Одессы неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего. У бусика полностью выгорел салон, задние двери и колеса. Кроме этого, в Пересыпском районе горел автомобиль начальницы медицинской бригады. Официальных комментариев не было, поджигатели остаются неизвестными.

Добавим, что в Одессе стражи порядка задержали двух мужчин, работавших на российскую спецслужбу ФСБ. Фигуранты готовили поджоги автомобилей украинских военных на территории города.