Одесский фитнес-тренер, оскорбивший военнослужащего, отправится на фронт

Демьян Ганул с фитнес-тренером, который оскорбил военнослужащего. Фото: скриншот видео

Фитнес-тренер из Одессы, который на днях обругал военнослужащего и пожелал ему смерти, вступил в ряды ВСУ. Мужчина будет служить в Третьей отдельной штурмовой бригаде.

Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил активист Демьян Ганул.

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По словам Ганула, нарушитель прошел ВВК, а после получения повестки отправился в 154 бригаду ВСУ, где служит военный, которого он оскорбил. Принимать фигуранта в этой бригаде отказались, однако направили его в Третью отдельную штурмовую бригаду.

"Ребята обещали провести с ним работу. Они знают, как это делать. Я уверен", — отметил активист.

Напомним, в начале июля фитнес-тренер из Одессы оскорбил военнослужащего. На разлетевшемся соцсетями видео нарушитель обругал защитника Украины и пожелал ему воевать, пока не умрет.

Также мы сообщали, что в Одессе в течение ночи 12 июля горели сразу два автомобиля военнослужащих. В результате поджога обе машины остались без остекления и с обгоревшими салонами. В одном из бусов сгорели шины, разбиты передний капот и фары.