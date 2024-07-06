Скандал в Одесі - фітнес-тренер "послав" військового

Скандал в Одесі. Фото: скриншот

В Одесі фітнес-тренер відкрито висловлював ненависть до українських військових, посилаючи одного з них нецензурними словами і бажаючи смерті всім захисникам. Така поведінка "спортсмена" викликала хвилю обурення та гнівну реакцію серед українців.

Про це у своїх соцмережах повідомив одеський активіст Дем'ян Ганул.

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Деталі інциденту

На відео чути, як фітнес-тренер, який, судячи з усього, має сепаратистські погляди, ображає українського військового. Він облаяв його та побажав смерті.

"Іди на**й далі воюй, поки не зд*хнеш", — сказав чоловік.

Активісти знайшли кривдника

Згодом, Дем’ян Ганул опублікував чергове відео, де видно, як "спортсмена" садять в автобус. За словами активіста, його відправили до ТЦК.

"Одразу отримав повістку та поїхав проходити ВЛК. Я проконтролював його трансфер до бусіка, тепер військові матимуть змогу запитати в нього чому він бажав їм смерті", — підписав кадри Дем’ян Ганул.

Увага! Відео містить чутливий контент та нецензурну лексику!

Інші інциденти з військовими в Одесі

Нагадаємо, днями в одеській Аркадії сталася масова бійка між двома компаніями. В результаті якої тяжко поранено 28-річного військовослужбовця.

Також ми писали, що в Одесі чоловік образив ветеринара, який втратив ноги на фронті та використовує протези. На відео опубліковане ветераном, видно, як кривдник вимагає від лікаря підійти до його собаки. Та після пояснення лікаря, що він на протезах, реагує образливою лайкою.