Скандал в Одессе - фитнес-тренер "послал" военного

Скандал в Ивано-Франковске. Фото: скриншот

В Одессе фитнес-тренер открыто выражал ненависть к украинским военным, посылая одного из них нецензурными словами и желая смерти всем защитникам. Такое поведение "спортсмена" вызвало волну возмущения и гневную реакцию среди украинцев.

Об этом в своих соцсетях сообщил одесский активист Демьян Ганул.

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Детали инцидента

На видео слышно, как фитнес-тренер, судя по всему, имеет сепаратистские взгляды, оскорбляет украинского военного. Он обругал его и пожелал смерти.

"Иди на**й дальше воюй, пока не сд**нешь", — сказал мужчина.

Активисты нашли обидчика

Впоследствии Демьян Ганул опубликовал очередное видео, где видно, как "спортсмена" сажают в автобус. По словам активиста, его отправили в ТЦК.

"Сразу получил повестку и поехал проходить ВЛК. Я проконтролировал его трансфер в бусик, теперь военные смогут спросить его почему он желал им смерти", — подписал кадры Демьян Ганул.

Внимание! Видео содержит чувствительный контент и нецензурную лексику!

Другие инциденты с военными в Одессе

Напомним, на днях в одесской Аркадии произошла массовая драка между двумя компаниями. В результате которой тяжело ранен 28-летний военнослужащий.

Также мы писали, что в Одессе мужчина обидел ветеринара, потерявшего ноги на фронте и использующего протезы. На видео опубликованное ветераном, видно, как обидчик требует от врача подойти к его собаке. Но после объяснения врача, что он на протезах, реагирует оскорбительной бранью.