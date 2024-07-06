В Одесі побили військового: подробиці

Бійка в Аркадії. Фото: скриншот

Днями в одеській Аркадії сталася масова бійка між двома компаніями. В результаті якої тяжко поранено 28-річного військовослужбовця.

Про це у своїх соцмережах повідомив одеський активіст Дем'ян Ганул.

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Деталі бійки

Він повідомив, що інцидент стався 2 липня у курортному районі міста. Там побилися між собою дві компанії чоловіків. Як пише Дем'ян Ганул, 28-річний військовослужбовець 59-ї окремої мотопіхотної бригади Денис прогулювався з сім'єю та друзями, коли між ним і групою чоловіків виникла словесна перепалка, що переросла в фізичне зіткнення. В результаті бійки військового було госпіталізовано з важкими травмами, він втратив багато крові. Поліція затримала 35-річного нападника, який є уродженцем Херсона. Активіст опублікував світлину кривдника.

Світлина, яку оприлюднив одеський активіст. Фото: скриншот

"Військових дуже багато, велика кількість з них не отримує належної реабілітації, це велика проблема сьогодення. Тому ми маємо з розумінням ставитися та допомагати ветеранам, якщо навіть відбувся конфлікт, його слід владнати без застосування сили проти наших захисників", — пише Ганул.

Водночас місцеві пабліки повідомляють, що постраждалий нібито підходив до перехожих чоловіків і запитував, чи служили вони в армії. Це, за словами очевидців, і стало причиною конфлікту.

Допис Дем'яна Ганула. Фото: скриншот

Більше про інциденти з побиттям

Нагадаємо, в Приморському районі Одеси працівники однієї з місцевих охоронних приватних компаній побили бездомного на зупинці громадського транспорту. Попри обурення та питання місцевих, чоловіки у формі свої дії не аргументували.

Ми писали, що в самому центрі Одеси стався скандал за участі водія автівки та двох чоловіків. Так, двоє іноземців пошкодили автівку місцевому таксисту, адже не мали коштів сплатити за проїзд.



Також ми повідомляли, що в центрі Одеси поліцейські затримали трьох підозрюваних у хуліганстві зі стріляниною, серед яких двоє — громадяни Росії. Місцевий мешканець взяв зі своєї автівки гладкоствольну рушницю та здійснив постріл у повітря, після чого втік з місця події.