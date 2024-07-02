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Били ногами по голові — в Одесі працівники охоронної фірми напали на безхатька

2 липня 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Бійка в Одесі: деталі побиття безхатченка
Побиття на вулиці міста. Ілюстративне фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Приморському районі Одеси працівники одної з місцевих охоронних приватних компаній побили бездомного на зупинці громадського транспорту. Попри обурення та питання місцевих, чоловіки у формі свої дії не аргументували. 

Про це повідомляють користувачі соцмереж. 

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Побиття безхатченка в Одесі

На відео видно, що три охоронці із шевронами ТОВ "Security Group" в Одесі біля Привозу напали на місцевого бездомного. Чоловіки у формі спершу забризкали його обличчя з газового балончику, а потім один з них — вдарив ногою по голові. Це сталось на зупинці міського транспорту на очах у одеситів, яким така поведінка "охоронців" не сподобалась. 

"Та скрутіть його просто! Чому ж ви його лупцюєте?" — спитала жінка, проте відповіді не отримала. 

Шеврон охоронрця
Шеврон чоловіка у формі. Фото: скриншот

Попри обурення одеситок та їхні питання щодо причини — кривдники не дали відповіді. Під галас та крики жінок вони мовчки ходили поряд місця події та ухилялись від будь-яких діалогів.

"Це ви на нього напали! А в нас тепер очі печуть. Залиште його в спокої. Ну навіщо ви його вдарили ногою по голові?" — питала дівчина, яка була поряд під час побиття. 

Проте група охоронців питання знову проігнорувала та пішла геть. Наразі причини такого поводження із безхатьком невідомі.

Інші інциденти в Одесі

Ми писали, що в самому центрі Одеси стався скандал за участі водія автівки та двох чоловіків. Так, двоє іноземців пошкодили автівку місцевому таксисту, адже не мали коштів сплатити проїзд.

Також ми повідомляли, що в центрі Одеси поліцейські затримали трьох підозрюваних у хуліганстві зі стріляниною, серед яких двоє — громадяни Росії. Місцевий мешканець взяв зі своєї автівки гладкоствольну рушницю та здійснив постріл у повітря, після чого втік з місця події.

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