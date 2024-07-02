Бійка в Одесі: деталі побиття безхатченка

Били ногами по голові — в Одесі працівники охоронної фірми напали на безхатька
В Приморському районі Одеси працівники одної з місцевих охоронних приватних компаній побили бездомного на зупинці громадського транспорту. Попри обурення та питання місцевих, чоловіки у формі свої дії не аргументували.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Побиття безхатченка в Одесі
На відео видно, що три охоронці із шевронами ТОВ "Security Group" в Одесі біля Привозу напали на місцевого бездомного. Чоловіки у формі спершу забризкали його обличчя з газового балончику, а потім один з них — вдарив ногою по голові. Це сталось на зупинці міського транспорту на очах у одеситів, яким така поведінка "охоронців" не сподобалась.
"Та скрутіть його просто! Чому ж ви його лупцюєте?" — спитала жінка, проте відповіді не отримала.
Попри обурення одеситок та їхні питання щодо причини — кривдники не дали відповіді. Під галас та крики жінок вони мовчки ходили поряд місця події та ухилялись від будь-яких діалогів.
"Це ви на нього напали! А в нас тепер очі печуть. Залиште його в спокої. Ну навіщо ви його вдарили ногою по голові?" — питала дівчина, яка була поряд під час побиття.
Проте група охоронців питання знову проігнорувала та пішла геть. Наразі причини такого поводження із безхатьком невідомі.
Інші інциденти в Одесі
Ми писали, що в самому центрі Одеси стався скандал за участі водія автівки та двох чоловіків. Так, двоє іноземців пошкодили автівку місцевому таксисту, адже не мали коштів сплатити проїзд.
Також ми повідомляли, що в центрі Одеси поліцейські затримали трьох підозрюваних у хуліганстві зі стріляниною, серед яких двоє — громадяни Росії. Місцевий мешканець взяв зі своєї автівки гладкоствольну рушницю та здійснив постріл у повітря, після чого втік з місця події.
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