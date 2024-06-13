Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вистрілив з рушниці та намагався втекти — поліція затримала одесита та росіян arrow

Вистрілив з рушниці та намагався втекти — поліція затримала одесита та росіян

13 червня 2024 15:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Стрілянина у центрі міста: в Одесі затримали росіян та місцевого
В Одесі затримали стрілка та росіян. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В центрі Одеси поліцейські затримали трьох підозрюваних у хуліганстві зі стріляниною, серед яких двоє — громадяни Росії. Інцидент стався на Французькому бульварі, де одесит вистрілив у повітря з рушниці.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області. 

Читайте також:

Обставини справи

Чоловіки 29-ти, 32-х та 43-х років відпочивали у ресторані на Французському бульварі, але згодом їхня зустріч переросла у бійку на літньому майданчику закладу. Під час конфлікту вони погрожували один одному ножами. 29-річний одесит взяв зі своєї автівки гладкоствольну рушницю та здійснив постріл у повітря, після чого втік з місця події.

Вилучили зброю у хуліганів в Одесі
Вилучена зброя. Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали всіх трьох фігурантів. Двоє з порушників виявились громадянами Росії, один з яких оголошений в розшук. На місці події правоохоронці знайшли ножі та гранати, які направили на експертизу. 

Що загрожує підозрюваним

Трьом чоловікам повідомили про підозри за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання — позбавлення волі на строк до семи років.

Випадки стрілянини в Одесі

Ми писали, що затримали одесита, який в центрі міста почав гатити з пневматики та вбив голуба. Йому загрожує обмеження волі. 

Також раніше в центрі Одеси два водії посварилися між собою та під час перепалки один вистрілив в іншого зі зброї для страйкболу. Постраждалий звернувся до правоохоронців, наразі стрілку вже повідомили про підозру у хуліганстві.

росіяни
зброя
поліція
Одеса
хуліганство
Одеська область
Новини Одеси
стрілянина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування