Стрілянина у центрі міста: в Одесі затримали росіян та місцевого

В Одесі затримали стрілка та росіян. Фото: Нацполіція

В центрі Одеси поліцейські затримали трьох підозрюваних у хуліганстві зі стріляниною, серед яких двоє — громадяни Росії. Інцидент стався на Французькому бульварі, де одесит вистрілив у повітря з рушниці.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Обставини справи

Чоловіки 29-ти, 32-х та 43-х років відпочивали у ресторані на Французському бульварі, але згодом їхня зустріч переросла у бійку на літньому майданчику закладу. Під час конфлікту вони погрожували один одному ножами. 29-річний одесит взяв зі своєї автівки гладкоствольну рушницю та здійснив постріл у повітря, після чого втік з місця події.

Вилучена зброя. Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали всіх трьох фігурантів. Двоє з порушників виявились громадянами Росії, один з яких оголошений в розшук. На місці події правоохоронці знайшли ножі та гранати, які направили на експертизу.

Що загрожує підозрюваним

Трьом чоловікам повідомили про підозри за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання — позбавлення волі на строк до семи років.

Випадки стрілянини в Одесі

Ми писали, що затримали одесита, який в центрі міста почав гатити з пневматики та вбив голуба. Йому загрожує обмеження волі.

Також раніше в центрі Одеси два водії посварилися між собою та під час перепалки один вистрілив в іншого зі зброї для страйкболу. Постраждалий звернувся до правоохоронців, наразі стрілку вже повідомили про підозру у хуліганстві.