В Одесі чоловік вчинив стрілянину: деталі

Пістолет в руках чоловіка. Ілюстративне фото: freepik

В центрі Одеси стався черговий інцидент зі стріляниною, містянин почав гатити з пневматики та вбив голуба. Правоохоронці затримали стрілка, тепер йому загрожує обмеження волі.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в Поліції.

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Деталі інциденту

У Приморському районі по вулиці Пантелеймонівська 64-річний чоловік почав стріляти з невідомих наразі причин. На стрілка у поліцію поскаржились одесити, тож коли правоохоронці приїхали на місце — помітили застреленого птаха. Зброю у чоловіка вилучили, наразі ведеться слідство для встановлення усіх обставин події.

За стрілянину у центрі міста чоловік може отримати покарання у вигляді штрафу на суму до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до п'яти років.

Випадки стрілянини в Одесі

Ми писали про те, що в центрі Одеси два водії посварилися між собою та під час перепалки один вистрілив в іншого зі зброї для страйкболу. Постраждалий звернувся до правоохоронців, наразі стрілку вже повідомили про підозру у хуліганстві.

Також раніше на Одещині 24-річний житель обласного центру вистрілив зі свого пістолета у бік скупчення людей та автівок. Це сталось у наслідок конфлікту з місцевими в одному з барів.

Додамо, що співробітники поліції затримали одесита, який вчинив стрілянину в Пересипському районі Одеси. Зловмисник під час конфлікту з іншим містянином, який сам же і влаштував, вистрілив із пістолета.