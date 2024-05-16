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Напився й вирішив постріляти — поліція затримала одесита

16 травня 2024 14:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Напився й вирішив постріляти — поліція затримала одесита
Пістолет в руках у чоловіка. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Правоохоронці затримали порушника, який вчинив стрілянину на Одещині. 24-річний житель обласного центру після конфлікту з місцевими вистрілив у бік бару зі свого пістолета.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці інциденту

Одесит почав сваритися з незнайомою жінкою біля бару, на що її супутник обурився та між чоловіками почалась сварка. Туди ж пізніше прибув родич одесита, аби його забрати, бо той був геть п'яний. 
 

Одесит приїхав до родичів на Березівщину і влаштував стрілянину біля барe
Наслідки стрілянини та зброя. Фото: Нацполіція

Під час від’їзду 24-річний одесит почав стрілянину зі свого травматичного пістолета в бік парковки закладу. Унаслідок стрілянини ніхто з людей не постраждав, проте гумова куля пошкодила заднє скло автомобілю "ВАЗ", що був припаркований там. 

Яке покарання загрожує

Правопорушнику інкримінували хуліганство. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Наразі одеситу загрожує до семи років ув’язнення.

Випадки стрілянини в Одесі

Ми писали, що співробітники поліції затримали одесита, який вчинив стрілянину в Пересипському районі Одеси. Зловмисник під час конфлікту з іншим містянином, який сам же і влаштував, вистрілив із пістолета.  

Також ми повідомляли про те, що в центрі Одеси два водії посварилися між собою та під час перепалки один вистрілив в опонента зі зброї для страйкболу. Постраждалий звернувся до правоохоронців, наразі стрілку вже повідомили про підозру у хуліганстві.

Додамо, поліція затримала жителя однієї з громад на Одещині, який спочатку випив алкоголь, а потім вчинив стрілянину з власного балкону. Наразі чоловіка затримали, йому загрожує до семи років ув'язнення.

Одеса
алкоголь
зброя
стрілянина
поліція
Одеська область
Новини Одеси
злочин
покарання

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