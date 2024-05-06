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Ледь не вбив постачальника — поліція Одеси затримала стрілка

6 травня 2024 17:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ледь не вбив постачальника — поліція Одеси затримала стрілка
Людина тримає зброю. Фото: Pexels
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Співробітники поліції затримали одесита, який вчинив стрілянину в Пересипському районі Одеси. Зловмисник під час конфлікту з іншим містянином, який сам же і влаштував, вистрілив із пістолета. 

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці інциденту

48-річний одесит, сидячи в себе в дома, випив багато алкоголю та у стані сп'яніння вирішив нарватися на конфлікт. Так, він вийшов на сходи та помітив постачальника, який у той час йшов від клієнтів. Між чоловіками виникла перепалка, під час якої фігурант дістав пістолет та вистрілив у бік постачальника. На щастя, стрілок промахнувся та куля влучила у стіну.

Яке покарання загрожує

Одеситу повідомили про підозру у хуліганстві за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. За цей злочин йому загрожує до семи років позбавлення волі. 

Випадки стрілянини в Одесі

Ми раніше писали, що в центрі Одеси два водії посварилися між собою та під час перепалки один вистрілив в опонента зі зброї для страйкболу. Постраждалий звернувся до правоохоронців, наразі стрілку вже повідомили про підозру у хуліганстві.

Також ми повідомляли, що поліція затримала жителя однієї з громад на Одещині, який спочатку випив алкоголь, а потім вчинив стрілянину з власного балкону. Наразі чоловіка затримали, йому загрожує до семи років ув'язнення.

Одеса
алкоголь
зброя
стрілянина
поліція
Кримінал
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