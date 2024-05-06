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Едва не убил доставщика — полиция Одессы задержала стрелка

6 мая 2024 17:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Едва не убил доставщика — полиция Одессы задержала стрелка
Человек, держащий оружие. Фото: Pexels
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сотрудники полиции задержали одессита, устроившего стрельбу в Пересыпском районе Одессы. Злоумышленник в ходе конфликта с другим горожанином, который сам же и устроил, выстрелил из пистолета.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области .

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Подробности инцидента

48-летний одессит, сидя у себя дома, выпил много алкоголя и в состоянии опьянения решил нарваться на конфликт. Так, он вышел на лестницу и заметил доставщика, который в то время уходил от клиентов. Между мужчинами возникла перепалка, во время которой фигурант вытащил пистолет и выстрелил в сторону доставщика. К счастью, стрелок промахнулся и пуля попала в стену.

Какое наказание грозит

Одесситу сообщили о подозрении в хулиганстве по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. За это преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.

Случаи стрельбы в Одессе

Мы раньше писали, что в центре Одессы два водителя поругались между собой и во время перепалки один выстрелил в оппонента из оружия для страйкбола. Пострадавший обратился к стражам порядка, пока стрелку уже сообщили о подозрении в хулиганстве.

Также мы сообщали, что полиция задержала жителя одной из общин в Одесской области, который сначала выпил алкоголь, а затем устроил стрельбу с собственного балкона. Мужчина задержан, ему грозит до семи лет заключения.

Одесса
алкоголь
оружие
стрельба
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