Напился и решил пострелять — полиция задержала одессита

Пистолет в руках мужчины. Иллюстрационное фото: Freepik

Правоохранители задержали нарушителя, который устроил стрельбу в Одесской области. 24-летний житель областного центра после конфликта с местными выстрелил в сторону бара из своего пистолета.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности инцидента

Одессит начал ссориться с незнакомой женщиной у бара, на что ее спутник возмутился и между мужчинами началась ссора. Туда же позже прибыл родственник одессита, чтобы его забрать, потому что тот был пьян.

Последствия стрельбы и оружия. Фото: Нацполиция

Во время отъезда 24-летний одессит начал стрельбу из своего травматического пистолета в сторону парковки заведения. В результате стрельбы никто из людей не пострадал, однако резиновый шар повредил заднее стекло припаркованного там автомобиля "ВАЗ".

Какое наказание грозит

Правонарушителю инкриминировали хулиганство. Это преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Теперь одесситу грозит до семи лет заключения.

Случаи стрельбы в Одессе

Мы писали, что сотрудники полиции задержали одессита, устроившего стрельбу в Пересыпском районе Одессы. Злоумышленник во время конфликта с другим горожанином, который сам же и устроил, выстрелил из пистолета.

Также мы сообщали о том, что в центре Одессы два водителя повздорили между собой и во время перепалки один выстрелил в оппонента из оружия для страйкбола. Пострадавший обратился к стражам порядка, пока стрелку уже сообщили о подозрении в хулиганстве.

Добавим, полиция задержала жителя одной из общин в Одесской области, который сначала выпил алкоголь, а затем устроил стрельбу с собственного балкона. Мужчина задержан, ему грозит до семи лет заключения.