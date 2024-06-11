В Одессе мужчина устроил стрельбу: детали

Выстрелы среди бела дня — в Одессе задержали нарушителя
В центре Одессы произошел очередной инцидент со стрельбой, горожанин начал пить из пневматики и убил голубя. Правоохранители задержали стрелка, теперь ему грозит ограничение свободы.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в полиции.
Детали инцидента
В Приморском районе по улице Пантелеймоновская 64-летний мужчина начал стрелять по неизвестным причинам. На стрелка в полицию пожаловались одесситы, поэтому когда правоохранители приехали на место — заметили застреленную птицу. Оружие у мужчины изъяли, сейчас ведется следствие по установлению всех обстоятельств происшествия.
За стрельбу в центре города мужчина может получить наказание в виде штрафа на сумму до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до пяти лет.
Случаи стрельбы в Одессе
Мы писали о том, что в центре Одессы два водителя повздорили между собой и во время перепалки один выстрелил в другого из оружия для страйкбола. Пострадавший обратился к стражам порядка, пока стрелку уже сообщили о подозрении в хулиганстве.
Также ранее в Одесской области 24-летний житель областного центра выстрелил из своего пистолета в сторону скопления людей и автомобилей. Это произошло вследствие конфликта с местными в одном из баров.
Добавим, что сотрудники полиции задержали одессита, устроившего стрельбу в Пересыпском районе Одессы. Злоумышленник во время конфликта с другим горожанином, который сам и устроил, выстрелил из пистолета.
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