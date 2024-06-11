Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Выстрелы среди бела дня — в Одессе задержали нарушителя arrow

Выстрелы среди бела дня — в Одессе задержали нарушителя

11 июня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе мужчина устроил стрельбу: детали
Пистолет в руках мужчины. Иллюстративное фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В центре Одессы произошел очередной инцидент со стрельбой, горожанин начал пить из пневматики и убил голубя. Правоохранители задержали стрелка, теперь ему грозит ограничение свободы.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Читайте также:

Детали инцидента

В Приморском районе по улице Пантелеймоновская 64-летний мужчина начал стрелять по неизвестным причинам. На стрелка в полицию пожаловались одесситы, поэтому когда правоохранители приехали на место — заметили застреленную птицу. Оружие у мужчины изъяли, сейчас ведется следствие по установлению всех обстоятельств происшествия.

За стрельбу в центре города мужчина может получить наказание в виде штрафа на сумму до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до пяти лет.

Случаи стрельбы в Одессе

Мы писали о том, что в центре Одессы два водителя повздорили между собой и во время перепалки один выстрелил в другого из оружия для страйкбола. Пострадавший обратился к стражам порядка, пока стрелку уже сообщили о подозрении в хулиганстве.

Также ранее в Одесской области 24-летний житель областного центра выстрелил из своего пистолета в сторону скопления людей и автомобилей. Это произошло вследствие конфликта с местными в одном из баров.

Добавим, что сотрудники полиции задержали одессита, устроившего стрельбу в Пересыпском районе Одессы. Злоумышленник во время конфликта с другим горожанином, который сам и устроил, выстрелил из пистолета.

Новости Одессы
оружие
преступление
полиция
Одесса
Одесская область
СМИ
стрельба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор