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Выстрелил из ружья и пытался скрыться — полиция задержала одессита и россиян

13 июня 2024 15:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Стрельба в центре города: в Одессе задержали россиян и местного
В Одессе задержали стрелка и россиян. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В центре Одессы полицейские задержали троих подозреваемых в хулиганстве со стрельбой, среди которых двое — граждане России. Инцидент произошел на Французском бульваре, где одессит выстрелил в воздух из ружья.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Обстоятельства дела

Мужчины 29-ти, 32-х и 43-х лет отдыхали в ресторане на Французском бульваре, но впоследствии их встреча переросла в драку на летней площадке заведения. Во время конфликта они угрожали друг другу ножами. 29-летний одессит взял из своего автомобиля гладкоствольное ружье и произвел выстрел в воздух, после чего скрылся с места происшествия.

Изъяли оружие у хулиганов в Одессе
Изъятое оружие. Фото: Нацполиция

Полицейские задержали всех троих фигурантов. Двое из нарушителей оказались гражданами России, один из которых объявлен в розыск. На месте происшествия правоохранители обнаружили ножи и гранаты, которые направили на экспертизу.

Что грозит подозреваемым

Трем мужчинам сообщили о подозрениях по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание — лишение свободы сроком до семи лет.

Случаи стрельбы в Одессе

Мы писали, что задержали одессита, который в центре города начал стрелять из пневматики и убил голубя. Ему грозит ограничение свободы.

Также ранее в центре Одессы два водителя повздорили между собой и во время перепалки один выстрелил в другого из оружия для страйкбола. Пострадавший обратился к стражам порядка, а стрелку уже сообщили о подозрении в хулиганстве.

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