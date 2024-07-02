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Били ногами по голове — в Одессе работники охранной фирмы напали на бездомного

2 июля 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Драка в Одессе: детали избиения бездомного
Драка на улице города. Иллюстративное фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Приморском районе Одессы работники одной из местных частных охранных компаний избили бездомного на остановке общественного транспорта. Несмотря на возмущение местных и вопросы, мужчины в форме свои действия не аргументировали.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Избиение бездомного в Одессе

На видео видно, что трое охранников с шевронами ООО "Security Group" в Одессе возле Привоза напали на местного бездомного. Мужчины в форме сначала забрызгали его лицо из газового баллончика, а затем один из них ударил ногой по голове. Это произошло на остановке городского транспорта на глазах у одесситов, которым такое поведение "хранителей" не понравилось.

"Да скрутите его просто! Почему же вы его лупите?" — спросила женщина, но ответа не получила.

Шеврон охранника
Шеврон мужчины в форме. Фото: скриншот

Несмотря на возмущение одесситок и их вопросы по поводу причин, обидчики не дали ответа. Под шум и крики женщин они молча ходили рядом с происшествием и уклонялись от любых диалогов.

"Это вы на него напали! А у нас теперь глаза пекут. Оставьте его в покое. Ну зачем вы его ударили ногой по голове?" — спрашивала девушка рядом во время избиения.

Однако группа охранников вопрос снова проигнорировала и ушла. Пока причины такого обращения с бездомным неизвестны.

Другие инциденты в Одессе

Мы писали, что в самом центре Одессы произошел скандал с участием водителя автомобиля и двух мужчин. Так, двое иностранцев повредили автомобиль местному таксисту, ведь не имели средств оплатить проезд.

Также мы сообщали, что в центре Одессы полицейские задержали троих подозреваемых в хулиганстве со стрельбой, среди которых двое — граждане России. Местный житель взял из своего автомобиля гладкоствольное ружье и произвел выстрел в воздух, после чего скрылся с места происшествия.

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