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Побили скло в машині — в Одесі стався скандал між таксистом та пасажирами

26 червня 2024 13:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Скандал в Одесі: невідомі розбили скло в таксі
Розбите лобове скло автівки. Фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У мережі шириться відео скандалу в самому центрі Одеси за участі водія автівки та двох чоловіків. Так, один з товаришів побив вікна машини, однак невдовзі обох зловмисників затримала поліція.

Про це повідомляють користувачі соціальних мереж. 

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Що сталось

На розі вул. Дерибасівській та вул. Преображенській в Одесі виник скандал між водієм таксі та двома чоловіками. За інформацією ЗМІ, останні — іноземці, адже розмовляли французською мовою. 

Так, під час сварки між керманичем та товаришами один з іноземців голосно, але нерозбірливо кричав, а потім й зовсім почав вибивати скло в машині. Водій у цей час не міг нічого вдіяти та просто стояв поряд. 

Поліція оперативно затримала фігурантів у Міськсаду.  Причини конфлікту наразі невідомі, тому на місці працюють правоохоронці для встановлення повних обставин події.

Випадки хуліганства в Одеській області

Ми писали, що в центрі Одеси поліцейські затримали трьох підозрюваних у хуліганстві зі стріляниною, серед яких двоє — громадяни Росії. Місцевий мешканець взяв зі своєї автівки гладкоствольну рушницю та здійснив постріл у повітря, після чого втік з місця події.

Також ми писали, що в Одеській області судитимуть місцевого молодика за наругу над могилами. Чоловік заради забавки зруйнував місця поховання односельців, чим завдав шкоди на понад 40 тисяч гривень.

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