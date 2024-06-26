Скандал в Одесі: невідомі розбили скло в таксі

Побили скло в машині — в Одесі стався скандал між таксистом та пасажирами
У мережі шириться відео скандалу в самому центрі Одеси за участі водія автівки та двох чоловіків. Так, один з товаришів побив вікна машини, однак невдовзі обох зловмисників затримала поліція.
Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.
Що сталось
На розі вул. Дерибасівській та вул. Преображенській в Одесі виник скандал між водієм таксі та двома чоловіками. За інформацією ЗМІ, останні — іноземці, адже розмовляли французською мовою.
Так, під час сварки між керманичем та товаришами один з іноземців голосно, але нерозбірливо кричав, а потім й зовсім почав вибивати скло в машині. Водій у цей час не міг нічого вдіяти та просто стояв поряд.
Поліція оперативно затримала фігурантів у Міськсаду. Причини конфлікту наразі невідомі, тому на місці працюють правоохоронці для встановлення повних обставин події.
Випадки хуліганства в Одеській області
Ми писали, що в центрі Одеси поліцейські затримали трьох підозрюваних у хуліганстві зі стріляниною, серед яких двоє — громадяни Росії. Місцевий мешканець взяв зі своєї автівки гладкоствольну рушницю та здійснив постріл у повітря, після чого втік з місця події.
Також ми писали, що в Одеській області судитимуть місцевого молодика за наругу над могилами. Чоловік заради забавки зруйнував місця поховання односельців, чим завдав шкоди на понад 40 тисяч гривень.
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