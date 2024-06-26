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Побили стекло в машине — в Одессе произошел скандал между таксистом и пассажирами

26 июня 2024 13:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Скандал в Одессе: неизвестные разбили стекло в такси
Разбитое лобовое стекло автомобиля. Фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В сети распространяется видео скандала в самом центре Одессы с участием водителя автомобиля и двух мужчин. Так, один из товарищей побил окна машины, однако вскоре обоих злоумышленников задержала полиция.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

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Что случилось

На углу ул. Дерибасовской и ул. Преображенской в Одессе возник скандал между водителем такси и двумя мужчинами. По информации СМИ, последние — иностранцы, ведь разговаривали на французском языке.

Во время ссоры между водителем и товарищами один из иностранцев громко, но неразборчиво кричал, а потом и вовсе стал выбивать стекло в машине. Водитель в это время не мог ничего сделать и просто стоял рядом.

Полиция оперативно задержала фигурантов в Горсаду. Причины конфликта неизвестны, поэтому на месте работают правоохранители для установления полных обстоятельств происшествия.

Случаи хулиганства в Одесской области

Мы писали, что в центре Одессы полицейские задержали троих подозреваемых в хулиганстве со стрельбой, среди которых двое — граждане России. Местный житель взял из своего автомобиля гладкоствольное ружье и произвел выстрел в воздух, после чего скрылся с места происшествия.

Также мы писали, что в Одесской области будут судить местного молодого человека за надругательство над могилами. Мужчина ради забавы разрушил места захоронения односельчан, чем нанес ущерб более чем на 40 тысяч гривен.

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