Розгромив могили односельців — на Одещині затримали хулігана

Пошкоджені могили на Одещині. Фото: Нацполіція

В Одеській області судитимуть місцевого молодика за наругу над могилами. Чоловік заради забавки зруйнував місця поховання односельців, чим завдав шкоди на понад 40 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

В одному з сіл Усатівської ОТГ місцевий молодик 22 років пошкодив близько 10 пам'ятників. В ході розслідування виявилось, що зловмисник напився алкоголю в барі та в стані сп'яніння відправився на кладовище, аби помститися своїм померлим односельцям. Заради розваги він пошкодив могили людей, з якими мав неприязні стосунки, а також могили їхніх родичів. Загалом він завдав збитків на понад 42 тисячі гривень.

Яке покарання загрожує

Фігуранта обвинуватили у нарузі над могилами, вчиненій з хуліганських мотивів, за ч. 3 ст. 297 ККУ. Згідно з її санкцією, молодикові загрожує покарання позбавленням волі до семи років. Обвинувальний акт вже направлено до суду.

Випадки хуліганства на Одещині

Ми раніше писали, що в центрі Одеси два водія посварилися між собою та під час перепалки один вистрілив в опонента зі зброї для страйкболу. Постраждалий звернувся до правоохоронців, наразі стрілку вже повідомили про підозру у хуліганстві.

Також ми повідомляли, що в Одесі затримали двох молодиків, які вчиняли хуліганство у центрі міста. Правопорушники заради втіхи використовували газові балончики на перехожих.