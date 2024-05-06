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Разгромил могилы односельчан — в Одесской области задержали хулигана

6 мая 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Разгромил могилы односельчан — в Одесской области задержали хулигана
Повреждены могилы в Одесской области. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области будут судить местного молодого человека за поругание над могилами. Мужчина ради забавы разрушил места захоронения односельчан, чем нанес ущерб более чем на 40 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

В одном из сел Усатовской ОТГ местный молодой человек 22 лет повредил около 10 памятников. В ходе расследования оказалось, что злоумышленник напился алкоголя в баре и в состоянии опьянения отправился на кладбище, чтобы отомстить своим умершим односельчанам. Ради развлечения он повредил могилы людей, с которыми он имел неприязненные отношения, а также могилы их родственников. В общей сложности он нанес ущерб более чем на 42 тысячи гривен.

Какое наказание грозит

Фигуранта обвинили в поругании над могилами, совершенном по хулиганским мотивам, по ч. 3 ст. 297 УК. Согласно ее санкции, молодому человеку грозит наказание лишением свободы до семи лет. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Случаи хулиганства в Одесской области

Мы ранее писали, что в центре Одессы два водителя поругались между собой и во время перепалки один выстрелил в оппонента из оружия для страйкбола. Пострадавший обратился к стражам порядка, пока стрелку уже сообщили о подозрении в хулиганстве.

Также мы сообщали, что в Одессе задержали двух молодых людей, совершавших хулиганство в центре города. Правонарушители ради развлечения использовали газовые баллончики на прохожих.

Одесса
полиция
Одесская область
хулиганство
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преступление
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