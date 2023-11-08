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Погрожували зброєю та газовим балончиком — в Одесі затримали правопорушників

8 листопада 2023 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Погрожували зброєю та газовим балончиком — в Одесі затримали правопорушників
Людина у кайданках. Фото: Укрінформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі затримали двох молодиків, які вчиняли хуліганство у центрі міста. Правопорушники заради втіхи використовували газові балончики на перехожих.

Про це повідомили у пресслужбі Головне управління Національної поліції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

На розі вулиці Дерибасівської та провулка Віцеадмірала Жукова компанія хлопців напідпитку спровокувала словесну перепалку з незнайомцями. Згодом до компанії приєднались ще двоє молодиків, один з яких спочатку почав погрожувати опонентам зброєю, а згодом вистрілив з пневматичного пістолета. Після цього розпилив сльозогінний газ. 

В момент конфлікту другий правопорушник також застосував газовий балончик, а третій — вдарив одного з потерпілих ногою. Від дій зловмисників зазнала ушкоджень і перехожа, яка намагалась зафіксувати подію на відео та отримала "порцію" газу, а правопорушники втекли з місця подій. 

Яке покарання загрожує

Наразі усіх правопорушників затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років ув'язнення. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу портативних зарядних пристроїв. Відомо, що "торговець" намагався збути неіснуючий товар з камери у слідчому ізоляторі. 

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який обманював громадян при продажу кросівок. Приймаючи оплату, він не відправляв товар людям. На його "хитрощі" попалися троє людей. Тепер шахраю загрожує штраф або позбавлення волі.

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