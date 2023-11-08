Погрожували зброєю та газовим балончиком — в Одесі затримали правопорушників
В Одесі затримали двох молодиків, які вчиняли хуліганство у центрі міста. Правопорушники заради втіхи використовували газові балончики на перехожих.
Про це повідомили у пресслужбі Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Деталі інциденту
На розі вулиці Дерибасівської та провулка Віцеадмірала Жукова компанія хлопців напідпитку спровокувала словесну перепалку з незнайомцями. Згодом до компанії приєднались ще двоє молодиків, один з яких спочатку почав погрожувати опонентам зброєю, а згодом вистрілив з пневматичного пістолета. Після цього розпилив сльозогінний газ.
В момент конфлікту другий правопорушник також застосував газовий балончик, а третій — вдарив одного з потерпілих ногою. Від дій зловмисників зазнала ушкоджень і перехожа, яка намагалась зафіксувати подію на відео та отримала "порцію" газу, а правопорушники втекли з місця подій.
Яке покарання загрожує
Наразі усіх правопорушників затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років ув'язнення.
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу портативних зарядних пристроїв. Відомо, що "торговець" намагався збути неіснуючий товар з камери у слідчому ізоляторі.
Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який обманював громадян при продажу кросівок. Приймаючи оплату, він не відправляв товар людям. На його "хитрощі" попалися троє людей. Тепер шахраю загрожує штраф або позбавлення волі.
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