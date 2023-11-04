В Одесі затримали чоловіка, який продавав неіснуючі кросівки

Чоловік у наручниках. Ілюстративне фото. Фото: pixabay

В Одесі затримали чоловіка, який обманював громадян в продажі кросівок. Приймаючи оплату, він не відправляв товар людям. На його "хитрощі" попалися троє людей. Тепер шахраю загрожує штраф або позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Національної поліції в Одеській області.

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Як діяв зловмисник

Чоловік розмістив оголошення про продаж кросівок на популярному інтернет-сайті за ціною 500 гривень. Двоє чоловіків і жінка проявили інтерес до цього товару та передали гроші як передоплату, проте так їм взуття не відправили. Після отримання грошей, шахрай відключався від зв'язку і блокував спілкування з покупцями.

Яке покарання

Правоохоронці зібрали достатньо доказів, щоб обґрунтувати підозру. В ході обшуку вилучено мобільний телефон із сім-карткою, яким користувався зловмисник під час скоєння шахрайства. Чоловіку загрожує відповідальність від штрафу до позбавлення волі згідно зі статтею 190 Кримінального кодексу України. Поки тривають слідчі дії, підозрюваний перебуває під домашнім арештом.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу портативних зарядних пристроїв. Відомо, що "торговець" намагався збути неіснуючий товар з камери у слідчому ізоляторі.

Також ми писали, що фахівці Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили в Одесі шахрайську схему, яка займалася ввезенням контрабандного товару. Ділки намагалися, оминувши митницю, провезти дороге стоматологічне обладнання.