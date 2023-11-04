В Одессе задержали мужчину, продававшего несуществующие кроссовки

Человек в наручниках. Иллюстративная фотография. Фото: pixabay

В Одессе задержан мужчина, обманывавший граждан в продаже кроссовок. Принимая оплату, он не отправлял товар людям. На его "уловки" попались три человека. Теперь мошеннику грозит штраф или лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Одесской области.

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Как действовал злоумышленник

Муж разместил объявление о продаже кроссовок на популярном интернет-сайте по цене 500 гривен. Двое мужчин и женщина проявили интерес к этому товару и передали деньги в качестве предоплаты, однако так им обувь не отправили. После получения денег мошенник отключался от связи и блокировал общение с покупателями.

Какое наказание

Правоохранители собрали достаточно улик, чтобы обосновать подозрение. В ходе обыска изъят мобильный телефон с сим-картой, которым пользовался злоумышленник во время совершения мошенничества. Мужчине грозит ответственность от штрафа до лишения свободы согласно статье 190 Уголовного кодекса Украины. Пока продолжаются следственные действия, подозреваемый находится под домашним арестом.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили мошенническую схему по продаже портативных зарядных устройств. Известно, что торговец пытался сбыть несуществующий товар с камеры в следственном изоляторе.

Также мы писали, что специалисты Государственного бюро расследований (ДБР) разоблачили в Одессе мошенническую схему, занимавшуюся ввозом контрабандного товара. Дельцы пытались минуя таможню провезти ценное стоматологическое оборудование.