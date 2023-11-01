Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі викрили контрабандистів-мільйонерів — подробиці arrow

В Одесі викрили контрабандистів-мільйонерів — подробиці

1 листопада 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі викрили контрабандистів-мільйонерів
ДБР виявило контрабандний товар. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Фахівці Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили в Одесі шахрайську схему, яка займалася ввезенням контрабандного товару. Ділки намагалися повз митницю коштовне стоматологічне обладнання. 

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Читайте також:

За інформацією відомства, контрабанду горе-підприємці намагались провезти під виглядом "косметологічної продукції для волосся". У супровідних документах вони вказали, що вартість товару складає лише 1,6 млн грн. Проте його реальна вартість близько 25 мільйонів. 

Також фахівці ДБР виявили понад 65 тисяч контрафактних електронних сигарет, обіг яких заборонений в Україні на суму понад 30 млн грн.

"Наразі працівники Бюро встановлюють працівників митниці, які сприяли ділкам у незаконному ввезенню товарів. Невідкладні слідчі дії тривають", — йдеться у повідомленні. 

Яке покарання загрожує

Наразі на усіх причетних складено про порушення митних правил за ст. 483 МКУ, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару з конфіскацією вантажу.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до суду справу щодо масштабної оборудки тютюнового бізнесу. Відомо, що керували "підпільною імперією" горе-підприємці з Одеси.

Також ми писали, що в Одеській області фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили шахраїв, які незаконно виготовляли алкоголь та сигарети. Контрабандисти збували свій "товар" у південних районах області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ - 80x80

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі