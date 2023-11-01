В Одесі викрили контрабандистів-мільйонерів

ДБР виявило контрабандний товар. Фото: ДБР

Фахівці Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили в Одесі шахрайську схему, яка займалася ввезенням контрабандного товару. Ділки намагалися повз митницю коштовне стоматологічне обладнання.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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За інформацією відомства, контрабанду горе-підприємці намагались провезти під виглядом "косметологічної продукції для волосся". У супровідних документах вони вказали, що вартість товару складає лише 1,6 млн грн. Проте його реальна вартість близько 25 мільйонів.

Також фахівці ДБР виявили понад 65 тисяч контрафактних електронних сигарет, обіг яких заборонений в Україні на суму понад 30 млн грн.

"Наразі працівники Бюро встановлюють працівників митниці, які сприяли ділкам у незаконному ввезенню товарів. Невідкладні слідчі дії тривають", — йдеться у повідомленні.

Яке покарання загрожує

Наразі на усіх причетних складено про порушення митних правил за ст. 483 МКУ, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару з конфіскацією вантажу.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до суду справу щодо масштабної оборудки тютюнового бізнесу. Відомо, що керували "підпільною імперією" горе-підприємці з Одеси.

Також ми писали, що в Одеській області фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили шахраїв, які незаконно виготовляли алкоголь та сигарети. Контрабандисти збували свій "товар" у південних районах області.