На Одещині викрили торговців безакцизних сигарет

Вилучені пачки сигарет. Фото: Нацполіція

В Одеській області правоохоронці затримали зловмисників, які перевозили партію контрафактних сигарет. Чоловіки з метою подальшого збуту зберігали безакцизні тютюнові вироби, сума яких становить майже 120 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

За інформацією правоохоронців, у чоловіка вилучили 2 500 пачок сигарет.

Деталі інциденту

46-річний мешканець Одеського району перевозив у своєму автомобілі півтори тисячі пачок цигарок без марок акцизного податку встановленого зразка загальною вартістю майже 70 тисяч гривень. Незаконну продукцію поліцейські вилучили.

Другим порушником виявився 50-річний мешканець Роздільнянського району, якого також викрили у порушенні правил обігу підакцизних товарів. Під час перевірки автомобіля чоловіка правоохоронці виявили та вилучили одну тисячу пачок контрафактних сигарет на приблизну суму 50 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Стосовно зловмисників складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 164-5. Їм загрожує штраф до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тютюнових виробів.

Нагадаємо, у передмісті Одеси виявили підземні сховища, у яких зберігалася контрабанда. Правоохоронці виявили безакцизні сигарети від відомих світових марок майже на 90 мільйонів гривень.