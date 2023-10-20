На Одещині викрили контрабандистів-мільйонерів

Фахівці БЕБ вилучили речові докази. Фото: БЕБ

В Одеській області фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили шахраїв, які незаконно виготовляли алкоголь та сигарети. Контрабандисти збували свій "товар" у південних районах області.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки.

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За інформацією фахівців БЕБ, вилучити вдалося "товару" у понад мільйон гривень.

Деталі шахрайської схеми

Двоє чоловіків в Ізмаїлі та Татарбунарах зберігали сировину у себе вдома, а виготовляли продукти у гаражі. Після чого алкоголь під виглядом коньяку та бренді відправляли покупцям, користуючись послугами однієї зі служб доставки. Придбати підробні алкогольні напої та тютюнові вироби можна було за допомогою замовлення на платформі продаж або у місцевому магазині.

Що вилучили під час обшуків

понад 1,3 тис. літрів спирту,

обладнання, що використовувались для розливу готової продукції,

горілку в пляшках різного об’єму,

майже 3 тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку.

Попередньо встановлена вартість усього вилученого майна складає 1,4 млн грн.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-підприємцям повідомили про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу України. Їм загрожує ув'язнення до 5 років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у передмісті Одеси виявили підземні сховища, у яких зберігалася контрабанда. Правоохоронці виявили безакцизні сигарети від відомих світових марок майже на 90 мільйонів гривень.