В Одесской области разоблачили контрабандистов-миллионеров
В Одесской области специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили мошенников, которые незаконно изготавливали алкоголь и сигареты. Контрабандисты сбывали свой "товар" в южных районах области.
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.
По информации специалистов БЭБ, изъять удалось "товара" на более миллиона гривен.
Детали мошеннической схемы
Двое мужчин в Измаиле и Татарбунарах хранили сырье у себя дома, а производили продукты в гараже. После этого алкоголь под видом коньяка и бренди отправляли покупателям, пользуясь услугами одной из служб доставки. Купить поддельные алкогольные напитки и табачные изделия можно было с помощью заказа на платформе продаж или в местном магазине.
Что изъяли во время обысков
- свыше 1,3 тыс. литров спирта,
- оборудование, используемое для разлива готовой продукции,
- водку в бутылках разного объема,
- почти 3 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога.
Предустановленная стоимость всего изъятого имущества составляет 1,4 млн грн.
Какое наказание грозит
В настоящее время горе-предпринимателям сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Им грозит заключение до 5 лет. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в пригороде Одессы обнаружили подземные хранилища, в которых хранилась контрабанда. Правоохранители обнаружили безакцизные сигареты от известных мировых марок почти на 90 миллионов гривен.
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