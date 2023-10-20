В Одесской области разоблачили контрабандистов-миллионеров

Специалисты БЭБ изъяли вещественные доказательства. Фото: БЕБ

В Одесской области специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили мошенников, которые незаконно изготавливали алкоголь и сигареты. Контрабандисты сбывали свой "товар" в южных районах области.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

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По информации специалистов БЭБ, изъять удалось "товара" на более миллиона гривен.

Детали мошеннической схемы

Двое мужчин в Измаиле и Татарбунарах хранили сырье у себя дома, а производили продукты в гараже. После этого алкоголь под видом коньяка и бренди отправляли покупателям, пользуясь услугами одной из служб доставки. Купить поддельные алкогольные напитки и табачные изделия можно было с помощью заказа на платформе продаж или в местном магазине.

Что изъяли во время обысков

свыше 1,3 тыс. литров спирта,

оборудование, используемое для разлива готовой продукции,

водку в бутылках разного объема,

почти 3 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога.

Предустановленная стоимость всего изъятого имущества составляет 1,4 млн грн.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-предпринимателям сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Им грозит заключение до 5 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в пригороде Одессы обнаружили подземные хранилища, в которых хранилась контрабанда. Правоохранители обнаружили безакцизные сигареты от известных мировых марок почти на 90 миллионов гривен.