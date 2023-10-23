В Одесской области разоблачили торговцев безакцизных сигарет

Изъятые пачки сигарет. Фото: Нацполиция

В Одесской области правоохранители задержали злоумышленников, перевозивших партию контрафактных сигарет. Мужчины с целью сбыта хранили безакцизные табачные изделия, сумма которых составила почти 120 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, у мужчины изъяли 2 500 пачек сигарет.

Детали инцидента

46-летний житель Одесского района перевозил в своем автомобиле полторы тысячи сигаретных пачек без марок акцизного налога установленного образца общей стоимостью почти 70 тысяч гривен. Незаконную продукцию полицейские изъяли.

Вторым нарушителем оказался 50-летний житель Раздельнянского района, которого также разоблачили в нарушении правил обращения подакцизных товаров. Во время проверки автомобиля мужчины правоохранители обнаружили и изъяли тысячу пачек контрафактных сигарет на приблизительную сумму 50 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

В отношении злоумышленников составлены административные материалы по ч. 1 ст. 164-5. Им грозит штраф до 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией табачных изделий.

Напомним, в пригороде Одессы обнаружили подземные хранилища, в которых хранилась контрабанда. Правоохранители обнаружили безакцизные сигареты от известных мировых марок почти на 90 миллионов гривен.