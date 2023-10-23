Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области разоблачили торговцев безакцизными сигаретами arrow

В Одесской области разоблачили торговцев безакцизными сигаретами

23 октября 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области разоблачили торговцев безакцизных сигарет
Изъятые пачки сигарет. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области правоохранители задержали злоумышленников, перевозивших партию контрафактных сигарет. Мужчины с целью сбыта хранили безакцизные табачные изделия, сумма которых составила почти 120 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

По информации правоохранителей, у мужчины изъяли 2 500 пачек сигарет.

Детали инцидента

46-летний житель Одесского района перевозил в своем автомобиле полторы тысячи сигаретных пачек без марок акцизного налога установленного образца общей стоимостью почти 70 тысяч гривен. Незаконную продукцию полицейские изъяли.

Вторым нарушителем оказался 50-летний житель Раздельнянского района, которого также разоблачили в нарушении правил обращения подакцизных товаров. Во время проверки автомобиля мужчины правоохранители обнаружили и изъяли тысячу пачек контрафактных сигарет на приблизительную сумму 50 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

В отношении злоумышленников составлены административные материалы по ч. 1 ст. 164-5. Им грозит штраф до 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией табачных изделий.

Напомним, в пригороде Одессы обнаружили подземные хранилища, в которых хранилась контрабанда. Правоохранители обнаружили безакцизные сигареты от известных мировых марок почти на 90 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесской области специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили мошенников, незаконно производивших алкоголь и сигареты. Контрабандисты сбывали свой "товар" в южных районах области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

Актуальное по теме