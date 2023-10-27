Справу "тютюнових королів" з Одеси скерували до суду
Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до суду справу щодо масштабної оборудки тютюнового бізнесу. Відомо, що керували "підпільною імперією" горе-підприємці з Одеси.
Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
За інформацією ДБР, злочинці реалізували масштабну схему з продажу нелегальних цигарок, місячний обіг якої складав від 7 до 10 млн грн.
Деталі злочинної діяльності
У другій половині 2022 року шахраї почали отримувати безакцизні сигарети з підпільних точок виробництва. Організатор та бухгалтер контролювали нелегальний бізнес з Одеси. В Одеську та Вінницьку області вони направляли "своїх" людей, які забезпечували продаж контрафакту на місцях та контроль за результатами реалізації.
Що знайшли під час обшуків
- близько 200 тис. пачок цигарок загальною вартістю понад 5 млн грн,
- документацію та записи із "чорною бухгалтерією",
- засоби зв’язку та носії інформації,
- майже 1,5 млн грн готівкою.
Яке покарання загрожує
Організатора, бухгалтера та двох "керуючих на місцях" злочинного угруповання обвинувачують у незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України).
19 продавців, які займалися збутом цигарок у місцях нелегального продажу, обвинувачують у незаконному збуті підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).
Усім фігурантам загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна. Обвинувальні акти направлено до суду.
Нагадаємо, у передмісті Одеси виявили підземні сховища, у яких зберігалася контрабанда. Правоохоронці виявили безакцизні сигарети від відомих світових марок майже на 90 мільйонів гривень.
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