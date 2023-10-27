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Справу "тютюнових королів" з Одеси скерували до суду

27 жовтня 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Справу "тютюнових королів" з Одеси скерували до суду
ДБР знайшло підпільний склад. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до суду справу щодо масштабної оборудки тютюнового бізнесу. Відомо, що керували "підпільною імперією" горе-підприємці з Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань. 

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За інформацією ДБР,  злочинці реалізували масштабну схему з продажу нелегальних цигарок, місячний обіг якої складав від 7 до 10 млн грн.

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Вилучені сигарети. Фото: ДБР

Деталі злочинної діяльності

У другій половині 2022 року шахраї почали отримувати безакцизні сигарети з підпільних точок виробництва. Організатор та бухгалтер контролювали нелегальний бізнес з Одеси. В Одеську та Вінницьку області вони направляли "своїх" людей, які забезпечували продаж контрафакту на місцях та контроль за результатами реалізації.

Що знайшли під час обшуків

  • близько 200 тис. пачок цигарок загальною вартістю понад 5 млн грн,
  • документацію та записи із "чорною бухгалтерією",
  • засоби зв’язку та носії інформації,
  • майже 1,5 млн грн готівкою. 
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Вилучені гроші. Фото: ДБР

Яке покарання загрожує

Організатора, бухгалтера та двох "керуючих на місцях" злочинного угруповання обвинувачують у незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України).

19 продавців, які займалися збутом цигарок у місцях нелегального продажу, обвинувачують у незаконному збуті підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).

Усім фігурантам загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна. Обвинувальні акти направлено до суду.

Нагадаємо, у передмісті Одеси виявили підземні сховища, у яких зберігалася контрабанда. Правоохоронці виявили безакцизні сигарети від відомих світових марок майже на 90 мільйонів гривень.

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