Справу "тютюнових королів" з Одеси скерували до суду

ДБР знайшло підпільний склад. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до суду справу щодо масштабної оборудки тютюнового бізнесу. Відомо, що керували "підпільною імперією" горе-підприємці з Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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За інформацією ДБР, злочинці реалізували масштабну схему з продажу нелегальних цигарок, місячний обіг якої складав від 7 до 10 млн грн.

Вилучені сигарети. Фото: ДБР

Деталі злочинної діяльності

У другій половині 2022 року шахраї почали отримувати безакцизні сигарети з підпільних точок виробництва. Організатор та бухгалтер контролювали нелегальний бізнес з Одеси. В Одеську та Вінницьку області вони направляли "своїх" людей, які забезпечували продаж контрафакту на місцях та контроль за результатами реалізації.

Що знайшли під час обшуків

близько 200 тис. пачок цигарок загальною вартістю понад 5 млн грн,

документацію та записи із "чорною бухгалтерією",

засоби зв’язку та носії інформації,

майже 1,5 млн грн готівкою.

Вилучені гроші. Фото: ДБР

Яке покарання загрожує

Організатора, бухгалтера та двох "керуючих на місцях" злочинного угруповання обвинувачують у незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України).

19 продавців, які займалися збутом цигарок у місцях нелегального продажу, обвинувачують у незаконному збуті підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).

Усім фігурантам загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна. Обвинувальні акти направлено до суду.

Нагадаємо, у передмісті Одеси виявили підземні сховища, у яких зберігалася контрабанда. Правоохоронці виявили безакцизні сигарети від відомих світових марок майже на 90 мільйонів гривень.