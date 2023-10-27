Дело "табачных королей" из Одессы направили в суд

ГБР обнаружило подпольный склад. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) передало в суд дело по масштабному обороту табачного бизнеса. Известно, что руководили "подпольной империей" горе-предприниматели из Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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По информации ГБР, преступники реализовали масштабную схему по продаже нелегальных сигарет, месячное обращение которой составляло от 7 до 10 млн грн.

Изъятые сигареты. Фото: ГБР

Детали преступной деятельности

Во второй половине 2022 года мошенники начали получать безакцизные сигареты из подпольных точек производства. Организатор и бухгалтер контролировали нелегальный бизнес из Одессы. В Одесскую и Винницкую области они направляли своих людей, которые обеспечивали продажу контрафакта на местах и контроль за результатами реализации.

Что нашли во время обысков

около 200 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 5 млн грн,

документацию и записи с "черной бухгалтерией",

средства связи и носители информации,

почти 1,5 млн грн наличными.

Изъятые деньги. Фото: ГБР

Какое наказание грозит

Организатора, бухгалтера и двух "управляющих на местах" преступной группировки обвиняют в незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 УК Украины).

19 продавцов, занимавшихся сбытом сигарет в местах нелегальной продажи, обвиняют в незаконном сбыте подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

Всем фигурантам грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества. Обвинительные акты направлены в суд.

Напомним, в пригороде Одессы обнаружили подземные хранилища, в которых хранилась контрабанда. Правоохранители обнаружили безакцизные сигареты от известных мировых марок почти на 90 миллионов гривен.