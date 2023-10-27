Дело "табачных королей" из Одессы направили в суд
Государственное бюро расследований (ГБР) передало в суд дело по масштабному обороту табачного бизнеса. Известно, что руководили "подпольной империей" горе-предприниматели из Одессы.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
По информации ГБР, преступники реализовали масштабную схему по продаже нелегальных сигарет, месячное обращение которой составляло от 7 до 10 млн грн.
Детали преступной деятельности
Во второй половине 2022 года мошенники начали получать безакцизные сигареты из подпольных точек производства. Организатор и бухгалтер контролировали нелегальный бизнес из Одессы. В Одесскую и Винницкую области они направляли своих людей, которые обеспечивали продажу контрафакта на местах и контроль за результатами реализации.
Что нашли во время обысков
- около 200 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 5 млн грн,
- документацию и записи с "черной бухгалтерией",
- средства связи и носители информации,
- почти 1,5 млн грн наличными.
Какое наказание грозит
Организатора, бухгалтера и двух "управляющих на местах" преступной группировки обвиняют в незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 УК Украины).
19 продавцов, занимавшихся сбытом сигарет в местах нелегальной продажи, обвиняют в незаконном сбыте подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины).
Всем фигурантам грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества. Обвинительные акты направлены в суд.
Напомним, в пригороде Одессы обнаружили подземные хранилища, в которых хранилась контрабанда. Правоохранители обнаружили безакцизные сигареты от известных мировых марок почти на 90 миллионов гривен.
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