В Одессе разоблачили контрабандистов-миллионеров

ГБР обнаружило контрабандный товар. Фото: ГБР

Специалисты Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили в Одессе мошенническую схему, занимавшуюся ввозом контрабандного товара. Дельцы пытались минуя таможню провезти ценное стоматологическое оборудование.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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По информации ведомства, контрабанду горе-предприниматели пытались провезти под видом "косметологической продукции для волос". В сопроводительных документах они указали, что стоимость товара составляет всего 1,6 млн грн. Однако его реальная стоимость составляет около 25 миллионов.

Также специалисты ГБР обнаружили более 65 тысяч контрафактных электронных сигарет, обращение которых запрещено в Украине, на сумму более 30 млн грн.

"Сейчас работники Бюро устанавливают работников таможни, которые способствовали дельцам в незаконном ввозе товаров. Неотложные следственные действия продолжаются", — говорится в сообщении.

Какое наказание грозит

На всех причастных составлены документы о нарушении таможенных правил по ст. 483 ТКУ, что влечет наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товара с конфискацией груза.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) передало в суд дело по масштабной сделке табачного бизнеса. Известно, что руководили "подпольной империей" горе-предприниматели из Одессы.

Также мы писали, что в Одесской области специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили мошенников, незаконно производивших алкоголь и сигареты. Контрабандисты сбывали свой "товар" в южных районах области.