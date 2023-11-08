Угрожали оружием и газовым баллончиком — в Одессе задержали правонарушителей

Человек в наручниках. Фото: Укринформ

В Одессе задержаны двое молодых людей, которые совершали хулиганство в центре города. Правонарушители ради развлечения использовали газовые баллончики на прохожих.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

На углу улицы Дерибасовской и переулка Вице-адмирала Жукова компания подвыпивших ребят спровоцировала словесную перепалку с незнакомцами. Впоследствии к компании присоединились еще двое молодых людей, один из которых сначала начал угрожать оппонентам оружием, а затем выстрелил из пневматического пистолета. После этого распылил слезоточивый газ.

В момент конфликта второй правонарушитель также применил газовый баллончик, а третий ударил одного из потерпевших ногой. От действий злоумышленников получила повреждения и прохожая, пытавшаяся зафиксировать происшествие на видео и получила "порцию" газа, а правонарушители скрылись с места событий.

Какое наказание грозит

Все правонарушители задержаны и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет заключения.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили мошенническую схему по продаже портативных зарядных устройств. Известно, что торговец пытался сбыть несуществующий товар из камеры в следственном изоляторе.

Также мы писали, что в Одессе задержали мужчину, обманывавшего граждан при продаже кроссовок. Принимая оплату, он не отправлял товар людям. На его "уловки" попались три человека. Теперь мошеннику грозит штраф или лишение свободы.