Продавав гаджети з камери СІЗО — в Одесі викрили шахрая
В Одесі викрили шахрая, який продавав в Інтернеті неіснуючі гаджети. Горе-бізнесмен "працював" прямо з камери у СІЗО.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Деталі шахрайської схеми
Раніше судимий чоловік, якому суд нещодавно виніс вирок за крадіжку у вигляді п’яти років ув’язнення, поки чекав у слідчому ізоляторі переведення до в’язниці, знову почав незаконно "заробляти". Шахрай на одному з маркет-плейсів розмістив оголошення про продаж портативних зарядних пристроїв.
Впродовж жовтня "продавцеві" зателефонували 30 одеситів, охочих придбати товар. При спілкуванні чоловік вимагав повну оплату товару, а отримавши гроші, блокував потерпілих. Таким чином, йому вдалося "заробити" 15 тисяч гривень.
Яке покарання загрожує
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років ув'язнення додатково. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу портативних зарядних пристроїв. Відомо, що "торговець" намагався збути неіснуючий товар з камери у слідчому ізоляторі.
Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який обманював громадян при продажу кросівок. Приймаючи оплату, він не відправляв товар людям. На його "хитрощі" попалися троє людей. Тепер шахраю загрожує штраф або позбавлення волі.
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