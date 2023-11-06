Продавав гаджети з камери СІЗО — в Одесі викрили шахрая

Чоловіка викрили у камері СІЗО. Фото: Нацполіція

В Одесі викрили шахрая, який продавав в Інтернеті неіснуючі гаджети. Горе-бізнесмен "працював" прямо з камери у СІЗО.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі шахрайської схеми

Раніше судимий чоловік, якому суд нещодавно виніс вирок за крадіжку у вигляді п’яти років ув’язнення, поки чекав у слідчому ізоляторі переведення до в’язниці, знову почав незаконно "заробляти". Шахрай на одному з маркет-плейсів розмістив оголошення про продаж портативних зарядних пристроїв.

Впродовж жовтня "продавцеві" зателефонували 30 одеситів, охочих придбати товар. При спілкуванні чоловік вимагав повну оплату товару, а отримавши гроші, блокував потерпілих. Таким чином, йому вдалося "заробити" 15 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років ув'язнення додатково. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу портативних зарядних пристроїв. Відомо, що "торговець" намагався збути неіснуючий товар з камери у слідчому ізоляторі.

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який обманював громадян при продажу кросівок. Приймаючи оплату, він не відправляв товар людям. На його "хитрощі" попалися троє людей. Тепер шахраю загрожує штраф або позбавлення волі.