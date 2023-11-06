Продавал гаджеты из камеры СИЗО — в Одессе разоблачили мошенника

Мужчину разоблачили в камере СИЗО. Фото: Нацполиция

В Одессе разоблачили мошенника, продававшего в Интернете несуществующие гаджеты. Горе-бизнесмен "работал" прямо из камеры в СИЗО.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали мошеннической схемы

Ранее судимый мужчина, которому суд недавно вынес приговор за кражу в виде пяти лет тюрьмы, пока ждал в следственном изоляторе перевода в тюрьму, снова начал незаконно "зарабатывать". Мошенник на одном из маркет-плейсов разместил объявление о продаже портативных зарядных устройств.

В течение октября "продавцу" позвонили по телефону 30 одесситов, желающих приобрести товар. При общении мужчина требовал полной оплаты товара, а получив деньги, блокировал пострадавших. Таким образом, ему удалось "заработать" 15 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Ему грозит до трех лет заключения дополнительно. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили мошенническую схему по продаже портативных зарядных устройств. Известно, что торговец пытался сбыть несуществующий товар с камеры в следственном изоляторе.

Также мы писали, что в Одессе задержали мужчину, обманывавшего граждан в продаже кроссовок. Принимая оплату, он не отправлял товар людям. На его "уловки" попались три человека. Теперь мошеннику грозит штраф или лишение свободы.