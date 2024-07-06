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Массовая драка в Аркадии — тяжело ранен военнослужащий

6 июля 2024 11:28
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе избили военного: подробности
Драка в Аркадии. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На днях в одесской Аркадии произошла массовая потасовка между двумя компаниями. В результате которой тяжело ранен 28-летний военнослужащий.

Об этом в своих соцсетях сообщил одесский активист Демьян Ганул.

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Массовая драка в Аркадии — тяжело раненный военнослужащий - фото 1
https://t.me/odesalivetv/70413?single

Детали драки

Он сообщил, что инцидент произошел 2 июля в курортном районе города. Там подрались между собой две компании мужчин. Как пишет Демьян Ганул, 28-летний военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады Денис прогуливался с семьей и друзьями, когда между ним и группой мужчин возникла словесная перепалка, переросшая в физическое столкновение. В результате драки военный был госпитализирован с тяжелыми травмами, он потерял много крови. Полиция задержала 35-летнего нападающего, который является уроженцем Херсона. Активист опубликовал фотографию обидчика.

Массовая драка в Аркадии — тяжело раненный военнослужащий - фото 1
Фотография, которую обнародовал одесский активист. Фото: скриншот

"Военных очень много, большое количество из них не получает должной реабилитации, это большая проблема сегодняшнего дня. Поэтому мы должны с пониманием относиться и помогать ветеранам, если даже произошел конфликт, его следует уладить без применения силы против наших защитников", — пишет Ганул.

В то же время местные паблики сообщают, что пострадавший якобы подходил к прохожим мужчинам и спрашивал, служили ли они в армии. Это, по словам очевидцев, и послужило причиной конфликта.

Массовая драка в Аркадии — тяжело раненный военнослужащий - фото 2
Сообщение Демьяна Ганула. Фото: скриншот

Больше об инцидентах с избиением

Напомним, в Приморском районе Одессы работники одной из местных частных охранных компаний избили бездомного на остановке общественного транспорта. Несмотря на возмущение и местные вопросы, мужчины в форме свои действия не аргументировали.

Мы писали, что в самом центре Одессы произошел скандал с участием водителя автомобиля и двух мужчин. Так, двое иностранцев повредили автомобиль местному таксисту, ведь не имели средств оплатить проезд.

Также мы сообщали, что в центре Одессы полицейские задержали троих подозреваемых в хулиганстве со стрельбой, среди которых двое — граждане России. Местный житель взял из своего автомобиля гладкоствольное ружье и произвел выстрел в воздух, после чего скрылся с места происшествия.

Одесса драка Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы военнослужащие

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