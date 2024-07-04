Облаяв ветерана на протезах: що відомо про скандал в одеській ветеринарній клініці

Лікар-ветеринар Олексій Притула. Фото: Новини.LIVE

Повернувся з фронту без ніг, пройшов реабілітацію, став на протези і взявся за улюблену справу — лікувати тварин. Ось тільки виявилося, що далеко не всі одесити готові до нових реалій життя. Чоловіку, який привів свого собаку на огляд, не сподобалося, що лікар був на протезах, через що облаяв ветеринара.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з лікарем-ветеринаром Олексієм Притулою про подробиці інциденту та бойовий шлях.

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Шлях бойового медика

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україні оголосили повну мобілізацію, за якою усі чоловіки призовного віку мали оновити свої дані. Саме це зробив і Олексій Притула, який прийшов до ТЦК у березні 2022 року. А вже за чотири місяці почався його бойовий шлях як медика. Про свої обовʼязки розповів коротко — евакуація поранених бійців з гарячих точок. І саме під час однієї з таких задач медики потрапили під обстріл, де чоловік і втратив обидві ноги.

"В якийсь момент мене накрило щось на кшталт касетного снаряда. Усвідомлення прийшло швидко — ноги моментально перетворилися на певну кашу. Тоді в мене ще залишалося ліве коліно. Я сам наклав собі турнікети. Мій водій спочатку подумав, що я загинув. Але поряд розташовувався інший підрозділ і я крикнув їм: я важкий 300, допоможіть, якщо можете. Так мене і витягнули", — розповів бойовий медик Олексій Притула.

Бойовий медик Олексій Притула. Фото: Новини.LIVE

Після цього, каже пан Олексій, на нього чекали довгих п'ять місяців реабілітації та адаптація до нового способу життя. А вже у травні минулого року він почав ставати на протези та наново вчитися ходити.

"У мене були емоції, коли брали перші зліпки для протезів і я розумів, що після реанімації та чотирьох місяців у кріслі завтра вже зможу сам встати на ноги і побачити світ з іншого ракурсу. Це складно — і треба хотіти ходити. Без цього ніяк", — додав ветеран.

Повернення на роботу

Навчившись пересуватися на своїх нових ногах, Олексій вирішив повернутися на роботу. Чоловік каже, що обрав для себе шлях воїна, тому не збирався зачинитися в квартирі та розповідати всім, що він бойовий інвалід.

"Повернення на роботу для мене — це в першу чергу не про гроші, а про соціалізацію. Я повертаюсь у свій колектив, я повертаюся до людей. Бо людина з подібними травмами дуже часто може лишатись в мікрокомфортному середовищі, яке нерідко обмежується якоюсь його квартирою чи будинком", — зазначив Олексій Притула.

Олексій Притула про повернення на роботу. Фото: Новини.LIVE

Водночас чоловік наголошує, що якась його частина не хотіла повертатися до роботи через несприйняття суспільством. Найбільшим страхом було нерозуміння клієнтів під час огляду тварини, адже всі розуміють, що людина на протезах не дуже мобільна і в деяких функціях обмежена.

"У мене було побоювання, що будуть приходити неадекватні клієнти, які не розумітимуть, чого я саме такий. Але, на щастя, такий випадок був тільки один. Мені абсолютно комфортно тут працювати. У мене є своя специфіка роботи з пацієнтами, але це ні в кого ніколи не викликало жодного негативу та нерозуміння", — додав ветеринар.

Медик розповів про шлях реабілітації. Фото: Новини.LIVE

Скандал з відвідувачем

І цей перший випадок відбувся вчора. Резонанс з відвідувачем клініки відбувся вчора, і сам Олексій розповідає, що скандальне відео вже подивилося понад 4 мільйони людей. За його словами, це допомогло суспільству привернути увагу до проблеми протезованих ветеранів.

"Я роблю так, щоб було зручно тварині. Якщо тварину можна менше рухати, так буде набагато краще. На відео видно, де я кажу: друже, ти бачиш? А він мені стоїть і кричить "та пішов ти..." Я досі розгублений, якщо чесно", — наголосив лікар.

Пізніше стало відомо, що відвідувач, якого ідентифікували у мережі як Вадима Шевеленка, все ж вирішив перепросити у ветерана за свій вчинок. Однак той цих вибачень не прийняв через їхню нещирість.

"Він мені, дивлячись в очі, каже, що не бачив, що у мене немає ніг. Не бачив, що я на протезі. Навіщо це все було — я не розумію. Ніяких вибачень там не прозвучало, таких, яким я був би готовий повірити. Ви вірите цій людині? Таким людям вірити не можна. Ці люди не виправні. Вони мають нести покарання виключно в правовому полі, максимально жорстке", — розповів Олексій Притула.

Протези ветеринара. Фото: Новини.LIVE

Крім того, чоловік додав, що почитав про цю людину та дізнався, що в нього є незакриті кримінальні провадження за різними фактами. Тож він своїми вибаченнями, каже Олексій, хотів просто замʼяти конфлікт, щоб під нього "не почали копати глибше".

"Я його вибачень не приймаю, принаймні таких. Я готовий розглянути інші варіанти, якщо побачу ініціативу з його боку. Тоді готовий йому кивнути і сказати, що особисто в мене претензій до тебе немає. Поліція хай з цим розбирається або, можливо, інші компетентні органи", — наголосив ветеринар.

Олексій Притула розповів про скандал з відвідувачем. Фото: Новини.LIVE

Також пан Олексій наголосив, що розв'язати проблему представники Вадима Шевеленка намагалися через керівництво клініки, однак цього зробити не вдалося. Крім того, самого відвідувача внесла до так званого "чорного списку" більшість ветеринарів міста. Тож надалі лікувати тварину чоловіку буде складніше.

"Представники цієї людини або він сам зв'язувався з моїм шефом і щось там намагалися йому пояснити, що це я неправий, а не він. Подробиць цього не знаю. Ця людина, навіть якби ситуація склалася трохи інакше, і я був там з ногами, і йому щось не сподобалось, ця людина відреагувала б так само. Я бачив такі випадки ще задовго до своєї участі в бойових діях. Я знаю таких людей", — підсумував лікар.

Олексій Притула на протезах. Фото: Новини.LIVE

Цей інцидент вкотре показав, що частина нашого суспільства ще не готова приймати сьогоднішні реалії, а разом з ними і людей, які, по суті, починають нове життя. Але загальна солідарність та повага до ветеранів та наших героїв, які поклали своє здоров'я та життя заради вільної країни, мають змінити нинішній стан справ. Інакше не буде у нас нової, сильної України.

Інші деталі інциденту

Нагадаємо, Вадима Шевеленка, який образив лікаря-ветеринара на протезах в Одесі, внесли до бази "Миротворець". Там зазначено, що чоловік усвідомлено поглумився над військовослужбовцем ЗСУ, який отримав важке поранення у боротьбі з російсько-фашистськими загарбниками.

Також ми писали, що Вадим Шевеленко був позаштатним радником віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної. Сьогодні його уже звільнили.