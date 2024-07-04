Обругал ветерана на протезах: что известно о скандале в одесской ветеринарной клинике

Врач-ветеринар Алексей Притула. Фото: Новини.LIVE

Вернулся с фронта без ног, прошел реабилитацию, стал на протезы и принялся за любимое дело — лечить животных. Вот только оказалось, что далеко не все одесситы готовы к новым реалиям жизни. Мужчине, который привел свою собаку на осмотр, не понравилось, что врач был на протезах, из-за чего обругал ветеринара.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с врачом-ветеринаром Алексеем Притулой о подробностях инцидента и боевом пути.

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Путь боевого медика

С началом полномасштабного вторжения России в Украине объявили полную мобилизацию, по которой все мужчины призывного возраста должны были обновить свои данные. Именно это сделал и Алексей Притула, пришедший в ТЦК в марте 2022 года. А уже через четыре месяца начался его боевой путь как медика. О своих обязанностях рассказал кратко — эвакуация раненых бойцов из горячих точек. И именно во время одной из таких задач медики попали под обстрел, где мужчина и потерял обе ноги.

"В какой-то момент меня накрыло что-то вроде кассетного снаряда. Осознание пришло быстро — ноги моментально превратились в определенную кашу. Тогда у меня еще оставалось левое колено. Я сам наложил турникеты. Мой водитель сначала подумал, что я погиб. Но рядом находилось другое подразделение и я крикнул им: я тяжелый 300, помогите, если можете. Так меня и вытащили", — рассказал боевой медик Алексей Притула.

Боевой медик Алексей Притула. Фото: Новини.LIVE

После этого, говорит Алексей, его ждали долгих пять месяцев реабилитации и адаптация к новому образу жизни. А уже в мае прошлого года он начал становиться на протезы и снова учиться ходить.

"У меня были эмоции, когда брали первые слепки для протезов, и я понимал, что после реанимации и четырех месяцев в кресле завтра уже смогу сам встать на ноги и увидеть мир с другого ракурса. Это сложно — и надо хотеть ходить. Без этого никак", — добавил ветеран.

Возвращение на работу

Научившись передвигаться на своих новых ногах, Алексей решил вернуться на работу. Мужчина говорит, что выбрал для себя путь воина, поэтому не собирался закрыться в квартире и рассказывать всем, что он боевой инвалид.

"Возвращение на работу для меня — это в первую очередь не о деньгах, а о социализации. Я возвращаюсь в свой коллектив, я возвращаюсь к людям. Потому что человек с подобными травмами очень часто может оставаться в микрокомфортной среде, которая нередко ограничивается какой-либо его квартирой или домом", — отметил Алексей Притула.

Алексей Притула о возвращении на работу. Фото: Новини.LIVE

В то же время мужчина отмечает, что какая-то его часть не хотела возвращаться к работе из-за непринятия обществом. Наибольшим страхом было непонимание клиентов при осмотре животного, ведь все понимают, что человек на протезах не очень мобильный и в некоторых функциях ограничен.

"У меня была опасение, что будут приходить неадекватные клиенты, которые не будут понимать, почему я именно такой. Но, к счастью, такой случай был только один. Мне абсолютно комфортно здесь работать. У меня есть своя специфика работы с пациентами, но это ни у кого никогда не вызывало негатива и непонимания", — добавил ветеринар.

Медик рассказал о пути реабилитации. Фото: Новини.LIVE

Скандал с посетителем

И этот первый случай произошел вчера. Резонанс с посетителем клиники состоялся, и сам Алексей рассказывает, что скандальное видео уже посмотрело более 4 миллионов человек. По его словам, это помогло обществу привлечь внимание к проблеме протезированных ветеранов.

"Я делаю так, чтобы было удобно животному. Если животное можно меньше двигать, так будет гораздо лучше. На видео видно, где я говорю: друг, ты видишь? А он мне стоит и кричит "да пошел ты...". Я растерян, если честно", — подчеркнул врач.

Позже стало известно, что посетитель, которого идентифицировали в сети как Вадима Шевеленко, все же решил извиниться перед ветераном за свой поступок. Однако тот этих извинений не принял из-за их неискренности.

"Он мне, глядя в глаза, говорит, что не видел, что у меня нет ног. Не видел, что я на протезе. Зачем это все было — я не понимаю. Никаких извинений там не прозвучало, таких, в которые я был бы готов поверить. Вы верите этому человеку? Таким людям верить нельзя. Эти люди неисправимы. Они должны нести наказание исключительно в правовом поле, максимально жесткое", — рассказал Алексей Притула.

Протезы ветеринара. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, мужчина добавил, что почитал об этом человеке и узнал, что у него есть незакрытые уголовные производства по разным фактам. Так что он своими извинениями, говорит Алексей, хотел просто замять конфликт, чтобы под него "не начали копать глубже".

"Я его извинений не принимаю, по крайней мере таких. Я готов рассмотреть другие варианты, если увижу инициативу с его стороны. Тогда готов ему кивнуть и сказать, что лично у меня претензий к тебе нет. Полиция пусть с этим разбирается или, возможно, другие компетентные органы", — подчеркнул ветеринар.

Алексей Притула рассказал о скандале с посетителем. Фото: Новини.LIVE

Также Алексей подчеркнул, что решить проблему представители Вадима Шевеленко пытались через руководство клиники, однако этого сделать не удалось. Кроме того, самого посетителя внесли в так называемый "черный список" большинство ветеринаров города. Так что в дальнейшем лечить животное мужчине будет сложнее.

"Представители этого человека или он сам связывались с моим шефом и что-то там пытались ему объяснить, что это я неправ, а не он. Подробностей этого не знаю. Этот человек, даже если бы ситуация сложилась несколько иначе, и я был там с ногами, и ему что-то не понравилось, этот человек отреагировал бы так же. Я видел такие случаи еще задолго до своего участия в боевых действиях. Я знаю таких людей", — подытожил врач.

Алексей Притула на протезах. Фото: Новини.LIVE

Этот инцидент еще раз показал, что часть нашего общества еще не готова принимать сегодняшние реалии, а вместе с ними и людей, которые, по сути, начинают новую жизнь. Но общая солидарность и уважение к ветеранам и нашим героям, которые положили свое здоровье и жизнь ради свободной страны, должны изменить нынешнее положение дел. Иначе не будет у нас новой, сильной Украины.

Другие детали инцидента

Напомним, Вадима Шевеленко, оскорбившего врача-ветеринара на протезах в Одессе, внесли в базу "Миротворец". Там отмечено, что мужчина осознанно надругался над военнослужащим ВСУ, получившим тяжелое ранение в борьбе с российско-фашистскими захватчиками.

Также мы писали, что Вадим Шевеленко был внештатным советником вице-премьера Ольги Стефанишиной. Сегодня его уже уволили.