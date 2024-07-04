Відвідувач, який образив ветерана у ветеринарній клініці в Одесі, був радником віцепрем’єрки

Вадим Шевеленко. Фото: facebook.com

Вадим Шевеленко, відвідувач ветеринарної клініки в Одесі, який облаяв лікаря, ветерана Збройних сил України, був позаштатним радником віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної. Сьогодні його уже звільнили.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на Офіс віцепремʼєрки.

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Реакція Офісу

"Офіс віцепрем'єрки розуміє суспільне обурення, вважає таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб", — цитує видання відомство.

Чоловік обіймав посаду радника з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Відомо, що Шевеленко брав участь у нарадах та офіційних заходах за участі віцепремʼєрки, а також супроводжував Ольгу Стефанишину у поїздках. В Офісі додали, що він відсьогодні там не працює.

Скандал у ветеринарній клініці в Одесі

Нагадаємо, інцидент стався 3 липня, де Шевеленко образив лікаря Олексія Притулу, який втратив ноги на фронті та використовує протези. На відео опубліковане ветераном, видно, як кривдник вимагає від лікаря підійти до його собаки. Та після пояснення лікаря, що він на протезах, реагує образливою лайкою.

Пізніше з’явилися кадри, на яких Шевеленко просить вибачення, пояснюючи, що не бачив протезів і думав, що той "не так з ним розмовляв". Олексій Притула вибачення не прийняв.

Ветеран звернувся до поліції із заявою щодо притягнення до відповідальності відвідувача клініки. Поліціянти склали щодо Шевеленка адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).