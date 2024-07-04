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Скандал в ветеринарной клинике в Одессе — обидчик оказался советником вице-премьера

4 июля 2024 12:06
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Посетитель, оскорбивший ветерана в ветеринарной клинике в Одессе, был советником вице-премьера
Вадим Шевеленко. Фото: facebook.com
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Вадим Шевеленко, посетитель ветеринарной клиники в Одессе, обругавший врача, ветерана Вооруженных сил Украины, был внештатным советником вице-премьера Ольги Стефанишиной. Сегодня его уже уволили.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Офис вицепремьера.

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Реакция Офиса

"Офис вице-премьера понимает общественное возмущение, считает такое поведение неприемлемым, не отвечающим нашим ценностям. Ситуация должна быть решена правовым способом", — цитирует издание ведомство.

Мужчина занимал должность советника по европейской и евроатлантической интеграции Украины. Известно, что Шевеленко принимал участие в совещаниях и официальных мероприятиях с участием вице-премьера, а также сопровождал Ольгу Стефанишину в поездках. В Офисе добавили, что он с сегодняшнего дня там не работает.

Скандал в ветеринарной клинике в Одессе

Напомним, инцидент произошел 3 июля, где Шевеленко оскорбил врача Алексея Притулу, потерявшего ноги на фронте и использующего протезы. На видео опубликованном ветераном, видно, как обидчик требует от врача подойти к его собаке. Но после объяснения врача, что он на протезах, реагирует оскорбительной бранью.

Позже появились кадры, на которых Шевеленко извиняется, объясняя, что не видел протезов и думал, что тот "не так с ним разговаривал". Алексей Притула прощения не принял.

Ветеран обратился в полицию с заявлением о привлечении к ответственности посетителя клиники. Полицейские составили в отношении Шевеленко административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

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