Скандал в Одесі 3 липня — поліція склала протокол на правопорушника

Правопорушник в поліції. Фото: Національна поліція в Одеській області

Відвідувач ветеринарної клініки був роздратований тим, що лікар, оглядаючи його собаку, не міг встати зі стільця і підійти до тварини ближче. Клієнт облаяв ветеринара, який втратив ноги на війні, і покинув його кабінет.

Про це повідомила поліція Одеської області у середу 3 липня.

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Під час розслідування всіх обставин поліцейські з'ясували, що подія сталася сьогодні, 3 липня, близько о 10 ранку, у одній із ветеринарних клінік в Київському районі Одеси. Поліцейські прибули за вказаною адресою, де 38-річний потерпілий заявив про намір притягти до відповідальності відвідувача клініки.

Правоохоронці вжили заходів, щоб встановити порушника та його місце проживання. Ним виявився 43-річний житель міста. Поліцейські склали протокол на порушника. Він визнав свою провину і вибачився перед потерпілим.

Ветлікар відмовився приймати вибачення. Сам чоловік, який образив ветерана, зазначив, що готовий стати волонтером, щоб спокутувати свою провину.

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Нагадаємо, в Одесі стався неприємний інцидент із військовим, який отримав поранення ніг на фронті та після протезування повернувся до своєї професії ветеринара. До нього в кабінет прийшов клієнт із собакою, але як тільки побачив, що ветеринар має протези ніг, то послав його й пішов геть.

Раніше в Одесі водій маршрутного таксі не зупинився на потребу пасажирки, яка хотіла вийти з транспорту в неустановленому місці. Маршрутка поїхала далі, проте жінка почала нецензурно лаятись на адресу водія та відіслала "боронити Одесу" на фронті.