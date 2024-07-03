Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Поліція притягнула до відповідальності чоловіка, який облаяв ветлікаря-ветерана в Одесі arrow

Поліція притягнула до відповідальності чоловіка, який облаяв ветлікаря-ветерана в Одесі

3 липня 2024 08:43
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Скандал в Одесі 3 липня — поліція склала протокол на правопорушника
Правопорушник в поліції. Фото: Національна поліція в Одеській області
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Відвідувач ветеринарної клініки був роздратований тим, що лікар, оглядаючи його собаку, не міг встати зі стільця і підійти до тварини ближче. Клієнт облаяв ветеринара, який втратив ноги на війні, і покинув його кабінет.

Про це повідомила поліція Одеської області у середу 3 липня.

Читайте також:

Скандал в Одесі 3 липня

Під час розслідування всіх обставин поліцейські з'ясували, що подія сталася сьогодні, 3 липня, близько о 10 ранку, у одній із ветеринарних клінік в Київському районі Одеси. Поліцейські прибули за вказаною адресою, де 38-річний потерпілий заявив про намір притягти до відповідальності відвідувача клініки.

Правоохоронці вжили заходів, щоб встановити порушника та його місце проживання. Ним виявився 43-річний житель міста. Поліцейські склали протокол на порушника. Він визнав свою провину і вибачився перед потерпілим.

Ветлікар відмовився приймати вибачення. Сам чоловік, який образив ветерана, зазначив, що готовий стати волонтером, щоб спокутувати свою провину.

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!

Нагадаємо, в Одесі стався неприємний інцидент із військовим, який отримав поранення ніг на фронті та після протезування повернувся до своєї професії ветеринара. До нього в кабінет прийшов клієнт із собакою, але як тільки побачив, що ветеринар має протези ніг, то послав його й пішов геть. 

Раніше в Одесі водій маршрутного таксі  не зупинився на потребу пасажирки, яка хотіла вийти з транспорту в неустановленому місці. Маршрутка поїхала далі, проте жінка почала нецензурно лаятись на адресу водія та відіслала "боронити Одесу" на фронті. 

 

Одеса скандал поліція Україна Одеська область ветерани ветеринари

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо