Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Полиция привлекла к ответственности мужчину, который обругал ветврача-ветерана в Одессе arrow

Полиция привлекла к ответственности мужчину, который обругал ветврача-ветерана в Одессе

4 июля 2024 08:43
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Скандал в Одессе 3 июля — полиция составила протокол на правонарушителя
Правонарушитель в полиции. Фото: Национальная полиция в Одесской области
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Посетитель ветеринарной клиники был раздражен тем, что врач, осматривая его собаку, не мог встать со стула и подойти к животному поближе. Клиент обругал ветеринара, потерявшего ноги на войне, и покинул его кабинет.

Об этом сообщила полиция Одесской области в среду, 3 июля.

Читайте также:

Скандал в Одессе 3 июля

В ходе расследования всех обстоятельств полицейские выяснили, что произошедшее сегодня, 3 июля, около 10 утра, в одной из ветеринарных клиник в Киевском районе Одессы. Полицейские прибыли по указанному адресу, где 38-летний потерпевший заявил о намерении привлечь к ответственности посетителя клиники.

Правоохранители приняли меры, чтобы установить нарушителя и его место жительства. Им оказался 43-летний житель города. Полицейские составили протокол на нарушителя. Он признал свою вину и извинился перед потерпевшим.

Ветврач отказался принимать извинения. Сам мужчина, обидевший ветерана, отметил, что готов стать волонтером, чтобы искупить свою вину.

Внимание! Видео 18+, содержащая ненормативную лексику!

Напомним, в Одессе произошел неприятный инцидент с военным, получивший ранение ног на фронте и после протезирования вернувшийся к своей профессии ветеринару. К нему в кабинет пришел клиент с собакой, но как только увидел, что ветеринар имеет протезы ног, послал его и ушел.

Ранее в Одессе водитель маршрутного такси не остановился на нужде пассажирки, которая хотела выйти из транспорта в неустановленном месте. Маршрутка поехала дальше, однако женщина начала нецензурно ругаться в адрес водителя и отправила "защищать Одессу" на фронте.

 

Одесса скандал полиция Украина Одесская область ветераны ветеринары

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно