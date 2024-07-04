Скандал в Одессе 3 июля — полиция составила протокол на правонарушителя

Правонарушитель в полиции. Фото: Национальная полиция в Одесской области

Посетитель ветеринарной клиники был раздражен тем, что врач, осматривая его собаку, не мог встать со стула и подойти к животному поближе. Клиент обругал ветеринара, потерявшего ноги на войне, и покинул его кабинет.

Об этом сообщила полиция Одесской области в среду, 3 июля.

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В ходе расследования всех обстоятельств полицейские выяснили, что произошедшее сегодня, 3 июля, около 10 утра, в одной из ветеринарных клиник в Киевском районе Одессы. Полицейские прибыли по указанному адресу, где 38-летний потерпевший заявил о намерении привлечь к ответственности посетителя клиники.

Правоохранители приняли меры, чтобы установить нарушителя и его место жительства. Им оказался 43-летний житель города. Полицейские составили протокол на нарушителя. Он признал свою вину и извинился перед потерпевшим.

Ветврач отказался принимать извинения. Сам мужчина, обидевший ветерана, отметил, что готов стать волонтером, чтобы искупить свою вину.

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Напомним, в Одессе произошел неприятный инцидент с военным, получивший ранение ног на фронте и после протезирования вернувшийся к своей профессии ветеринару. К нему в кабинет пришел клиент с собакой, но как только увидел, что ветеринар имеет протезы ног, послал его и ушел.

Ранее в Одессе водитель маршрутного такси не остановился на нужде пассажирки, которая хотела выйти из транспорта в неустановленном месте. Маршрутка поехала дальше, однако женщина начала нецензурно ругаться в адрес водителя и отправила "защищать Одессу" на фронте.