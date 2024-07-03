Скандал в Одесі: клієнт послав ветеринара через протезування

В Одесі нахамили ветеринару через протези. Фото: скриншот

В Одесі стався неприємний інцидент із військовим, який отримав поранення ніг на фронті та після протезування повернувся до своєї професії ветеринара. До нього в кабінет прийшов клієнт із собакою, але як тільки побачив, що ветеринар має протези ніг, то послав його й пішов геть.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ветеринар та волонтер Олексій Притула.

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Деталі інциденту

До однієї з одеських ветеринарних клінік завітав чоловік зі своїм собакою. Лікар у цей час сидів за робочим столом, тому його ноги видно не було. Однак, аби здійснити належний огляд чотирилапого пацієнта, Олексія попросили встати. На це ветеринар відповів, що не може, та розвернувся, аби показати клієнту протези.

Це викликало бурю негативних емоцій, тому чоловік одразу почав нецензурно лаятись у бік ветеринара.

"Ой, пішов ти тоді на х**, п***р, б***ь!" — викрикнув чоловік та різко вийшов з кабінету.

Особу клієнта встановили дуже швидко. Ним виявився одесит Вадим Георгієвич Шевеленко. Його контрактні дані та фотографії вже ширяться мережею.

Ймовірний клієнт клініки. Фото: соцмережі

Інші скандали в Одесі

Ми писали, що в Одесі біля Привозу три охоронці із шевронами ТОВ Security Group напали на місцевого бездомного. Попри обурення та запитання місцевих, чоловіки у формі свої дії не аргументували. Поліція вже почала розслідування для встановлення усіх причетних осіб.



Також в Одесі водій маршрутного таксі не зупинився на потребу пасажирки, яка хотіла вийти з транспорту в неустановленому місці. Маршрутка поїхала далі, проте жінка почала нецензурно лаятись на адресу водія та відіслала "боронити Одесу" на фронті.