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Увидел протезы и послал ветеринара — в Одессе разгорелся скандал

3 июля 2024 14:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Скандал в Одессе: клиент послал ветеринара из-за протезирования
В Одессе нахамили ветеринару из-за протезов. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе произошел неприятный инцидент с военным, получившим ранение ног на фронте и после протезирования вернувшимся к своей профессии — ветеринара. К нему в кабинет пришел клиент с собакой, но как только увидел, что ветеринар имеет протезы ног, послал его и ушел.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил ветеринар и волонтер Алексей Притула.

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Детали инцидента

В одну из одесских ветеринарных клиник посетил мужчина со своей собакой. Врач в это время сидел за рабочим столом, его ноги видно не было. Однако, чтобы провести надлежащий осмотр четырехлапого пациента, Алексея попросили встать. На это ветеринар ответил, что не может и развернулся, чтобы показать клиенту протезы.

Это вызвало бурю негативных эмоций, поэтому мужчина сразу начал нецензурно ругаться в сторону ветеринара.

"Ой, пошел ты тогда на х**, п***р, б***ь!" — выкрикнул мужчина и резко вышел из кабинета.

Личность клиента была установлена очень быстро. Им оказался одессит Вадим Георгиевич Шевеленко. Его контрактные данные и фотографии уже распространяются по сети.

Вадим Георгиевич Шевеленко, Одесса
Вероятный клиент клиники. Фото: социальные сети

Другие скандалы в Одессе

Мы писали, что в Одессе возле Привоза три охранника с шевронами ООО Security Group напали на местного бездомного. Несмотря на возмущение и вопросы местных, мужчины в форме свои действия не аргументировали. Полиция уже начала расследование по установлению всех причастных лиц.

Также в Одессе водитель маршрутного такси не остановилсяпо требованию пассажирки, которая хотела выйти из транспорта в неустановленном месте. Маршрутка поехала дальше, однако женщина начала нецензурно ругаться в адрес водителя и отправила "защищать Одессу" на фронте.

Одесса скандал Одесская область Новости Одессы протезирование ветеринары военнослужащие

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