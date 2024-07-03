Скандал в Одессе: клиент послал ветеринара из-за протезирования

В Одессе нахамили ветеринару из-за протезов. Фото: скриншот

В Одессе произошел неприятный инцидент с военным, получившим ранение ног на фронте и после протезирования вернувшимся к своей профессии — ветеринара. К нему в кабинет пришел клиент с собакой, но как только увидел, что ветеринар имеет протезы ног, послал его и ушел.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил ветеринар и волонтер Алексей Притула.

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Детали инцидента

В одну из одесских ветеринарных клиник посетил мужчина со своей собакой. Врач в это время сидел за рабочим столом, его ноги видно не было. Однако, чтобы провести надлежащий осмотр четырехлапого пациента, Алексея попросили встать. На это ветеринар ответил, что не может и развернулся, чтобы показать клиенту протезы.

Это вызвало бурю негативных эмоций, поэтому мужчина сразу начал нецензурно ругаться в сторону ветеринара.

"Ой, пошел ты тогда на х**, п***р, б***ь!" — выкрикнул мужчина и резко вышел из кабинета.

Личность клиента была установлена очень быстро. Им оказался одессит Вадим Георгиевич Шевеленко. Его контрактные данные и фотографии уже распространяются по сети.

Вероятный клиент клиники. Фото: социальные сети

Другие скандалы в Одессе

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