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Побиття безхатченка в Одесі — поліція почала розслідування

2 липня 2024 12:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Поліція Одеси відреагувала на бійку: заява правоохоронців
Поліцейський за комп'ютером. Фото ілюстративне: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Поліція Одеси вже почала розслідування інциденту, що стався на вул. Європейській біля міського рингу "Привоз". Там невідомі чоловіки у формі охоронного агентства побили бездомного та пішли з місця події — правоохоронці наразі встановлюють їхні особи. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

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Реакція поліції

На відео видно, що форма фігурантів зовні схожа на поліцейський однострій, однак у відомстві зазначили, що чоловіки з відео не є співробітниками поліції. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та дані осіб, які брали участь в інциденті.

"Нині поліцейські вживають заходів щодо встановлення даних осіб та мотивів вчинення ними правопорушення. Слід зазначити, що очевидці події на спецлінію "102" про скоєне не повідомляли і сам потерпілий із відповідною заявою до правоохоронних органів не звертався", — йдеться у повідомленні.

Що сталось

Нагадаємо, що в Приморському районі Одеси працівники однієї з місцевих охоронних приватних компаній побили бездомного на зупинці громадського транспорту. На відео можна помітити, що чоловіки одягнені у форму із шевронами ТОВ "Security Group". Причини такого поводження із безхатьком невідомі, а кривдники на питання очевидців не відповідали. 

Ми раніше писали, що в самому центрі Одеси стався скандал за участі водія автівки та двох чоловіків. Так, двоє іноземців пошкодили автівку місцевому таксисту, адже не мали коштів сплатити проїзд.

Також ми повідомляли, що в центрі Одеси поліцейські затримали трьох підозрюваних у хуліганстві зі стріляниною, серед яких двоє — громадяни Росії. Місцевий мешканець взяв зі своєї автівки гладкоствольну рушницю та здійснив постріл у повітря, після чого втік з місця події.

Одеса бійка поліція побиття Одеська область бездомні розслідування Новини Одеси охорона

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