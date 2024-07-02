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Избиение бездомного в Одессе — полиция начала расследование

2 июля 2024 12:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Полиция Одессы отреагировала на драку: заявление правоохранителей
Полицейский за компьютером. Фото иллюстративное: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Полиция Одессы уже начала расследование инцидента, произошедшего на ул. Европейской возле городского ринга "Привоз". Там неизвестные мужчины в форме охранного агентства избили бездомного и ушли с места происшествия — правоохранители устанавливают их личности.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Реакция полиции

На видео видно, что форма фигурантов внешне похожа на полицейскую форму, однако в ведомстве отметили, что мужчины из видео не являются сотрудниками полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и данные лиц, участвовавших в инциденте.

"В настоящее время полицейские принимают меры по установлению данных лиц и мотивов совершения ими правонарушения. Следует отметить, что очевидцы происшествия на спецлинию "102" о совершенном не сообщали и сам потерпевший с соответствующим заявлением в правоохранительные органы не обращался", — говорится в сообщении.

Что случилось

Напомним, что в Приморском районе Одессы работники одной из местных частных охранных компаний избили бездомного на остановке общественного транспорта. На видео можно заметить, что мужчины одеты в форму с шевронами ООО Security Group. Причины такого обращения с бездомным неизвестны, а обидчики на вопросы очевидцев не отвечали.

Мы ранее писали, что в самом центре Одессы произошел скандал с участием водителя автомобиля и двух мужчин. Так, двое иностранцев повредили автомобиль местному таксисту, ведь не имели средств оплатить проезд.

Также мы сообщали, что в центре Одессы полицейские задержали троих подозреваемых в хулиганстве со стрельбой, среди которых двое — граждане России. Местный житель взял из своего автомобиля гладкоствольное ружье и произвел выстрел в воздух, после чего скрылся с места происшествия.

Одесса драка полиция избиение Одесская область бездомные расследование Новости Одессы охрана

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